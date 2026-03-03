Iran - Flughäfen in Dubai starten begrenzten Flugverkehr

Die Fluggesellschaft Emirates und die Low-Cost-Airline flydubai haben laut Aussendung gestern Abend, 2. März 2026, eine "begrenzte" Anzahl an Flügen durchgeführt. Etihad Airways, die vom Flughafen in Abu Dhabi abfliegt, strebe die Wiederaufnahme des Flugbetriebs ab heute, 3. März 2026, an. Die Zivilluftfahrtbehörde forderte in einer Erklärung betroffene Passagiere auf, auf eine Benachrichtigung über ihre neue Abflugzeit zu warten.

Nur mit Bestätigung zum Flughafen kommnen

Die emiratische Fluggesellschaft Emirates gab zuletzt an, seit Montagabend wieder eine begrenzte Zahl von Flügen aufzunehmen. Wie das Unternehmen erklärte, würden zunächst Passagier:innen mit bereits bestehenden Buchungen bevorzugt berücksichtigt. Kund:innen, die auf einen der eingeschränkt angebotenen Flüge umgebucht worden seien, würden direkt von der Airline informiert.

Zugleich riefen sowohl Emirates als auch die Zivilluftfahrtbehörde Reisende dazu auf, nicht zum Flughafen zu kommen, sofern sie keine entsprechende Benachrichtigung erhalten hätten. Dadurch sollten Menschenansammlungen vermieden und ein reibungsloser Ablauf der Maßnahmen gewährleistet werden.

Hintegrund: Luftangriffe aus dem Iran

Der Iran hatte als Antwort auf die massiven Angriffe der USA und Israels US-Militärbasen in den Golfstaaten beschossen, aber auch zivile Ziele in den Staaten ins Visier genommen, darunter die Flughäfen in Dubai, Abu Dhabi, Kuwait und Manama in Bahrain. Die Emirate hatten daraufhin Samstagfrüh ihren Luftraum gesperrt. In Abu Dhabi, der Hauptstadt der Emirate, meldeten die Behörden später einen Toten am Flughafen.

Der Hauptflughafen von Dubai (DXB) ist nach Angaben des International Airports Council nach Atlanta in den Vereinigten Staaten der zweitverkehrsreichste Flughafen der Welt. Wegen der Luftraumsperrungen auch weiterer Länder in der Region sitzen zehntausende Reisende, zum Teil auch aus Österreich, dort fest. Viele europäische Länder arbeiten daran, ihre Bürger auszufliegen. (APA / red)