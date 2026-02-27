Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 09/10

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Proteste gegen steigende Mietpreise in der Elfenbeinküste:

Für morgigen Samstag, den 28. Februar 2026, ist in der ivorischen Hauptstadt Abidjan eine Demonstration gegen stark steigende Mieten angekündigt. Organisiert wird die Aktion von der Bürgerbewegung „Les Chapeaux rouges“. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Demonstrationen in Reutlingen:

Ebenfalls für Samstag sind in der baden-württembergischen Stadt Reutlingen mehrere Demonstrationen anlässlich des Besuchs eines rechtsextremen Politikers geplant. Hintergrund ist eine geplante Kundgebung mit Rede von Björn Höcke, dem Vorsitzenden des vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften AfD-Landesverbands Thüringen, gegen die zahlreiche Gruppen mobilisieren. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind nicht auszuschließen.

Landesweite Proteste in Albanien:

Außerdem wird am Samstag in Albanien eine landesweite Demonstration der Demokratischen Partei erwartet. Politische Kundgebungen haben in der Vergangenheit wiederholt zu angespannten Lagen geführt, insbesondere in der Hauptstadt Tirana und vor staatlichen Einrichtungen. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und möglichen gewaltsamen Zusammenstößen zu rechnen.

Streik im Bahn- und Fährverkehr in Griechenland:

Nicht zuletzt findet am Samstag in Griechenland anlässlich des dritten Jahrestags des Zugunglücks bei Tempi ein landesweiter Streik im Bahn- und Fährbetrieb statt. Es wird mit einer vollständigen Einstellung des Betriebs gerechnet; ob die Metro in Athen betroffen ist, ist derzeit noch unklar, zudem werden in größeren Städten Proteste erwartet. Im Zuge der Arbeitskampfmaßnahmen sind erhebliche Einschränkungen, Verspätungen und Ausfälle zu erwarten; auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es zu organisatorischen Beeinträchtigungen kommen. Reisende sollten sich vorab bei Veranstaltern oder Transportanbietern informieren und zusätzliche Zeit einplanen.

Wahl zur Abgeordnetenkammer in Nepal:

Am Donnerstag, den 5. März 2026, finden in Nepal die Wahlen zur Abgeordnetenkammer statt. Die Abstimmung entscheidet über die Zusammensetzung des zentralen Parlaments und kann im Vorfeld zu politischer Mobilisierung und lokalen Spannungen führen. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist insbesondere am Wahltag zu rechnen; Demonstrationen und Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Streikankündigung bei Lufthansa CityLine in Deutschland:

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit in Deutschland teilt mit, dass ihre Mitglieder für Streikmaßnahmen bei Lufthansa CityLine gestimmt haben; ein konkretes Datum liegt derzeit noch nicht vor. Tarifkonflikte bei Fluggesellschaften führen erfahrungsgemäß häufig zu kurzfristigen Änderungen im Flugplan, insbesondere auf Kurz- und Zubringerstrecken. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr, Verspätungen und Flugausfällen zu rechnen.