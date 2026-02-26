ITB Berlin: 60 Jahre, und kein bisschen leise

Ein Erfolgsfaktor der Messe ist jedoch über die Jahre gleichgeblieben: „Tourismus ist ein People Business und auf der ITB trifft sich die ganze Welt“, erklärt Deborah Rothe, Direktorin der ITB Berlin bei einem Gespräch mit tip.

„Ich vergleiche die ITB neuerdings gern mit der Zwei-Faktor Authentifizierung: Man kann sich das ganze Jahr über in Video-Konferenzen unterhalten, aber das persönliche Treffen ist der Schlüssel zum Geschäftserfolg“, unterstreicht Rothe die These mit einem modernen Vergleich. Und dass die ITB auch nach 60 Jahren kein Ladenhüter ist, zeigen die Zahlen. „Die ITB Berlin 2026 ist ausgebucht. In manchen Bereichen gibt es sogar Wartelisten, zum Beispiel für die Halle 25, wo traditionell die verschiedenen touristischen Anbieter vertreten sind, gibt es eine höhere Nachfrage, als Platz vorhanden ist. Auch der Ticketverkauf für Fachbesucher:innen und Kongressbesucher:innen laufe gut, man liege leicht über dem Vorjahr.

Zahlreiche Wachstumsmärkte

Mit dem Partnerland Angola zeigt sich, dass Afrika im touristischen Aufwind ist, was Rothe auch bestätigt. „Ganz neu gibt es daher in der Halle 21 einen Travelhub mit Mini-Countern, um die Nachfrage aus dem afrikanischen Raum abdecken zu können. Dort finden sich kleinere Anbieter:innen, die zum ersten Mal dabei sind und ITB einmal ausprobieren wollen, oder solche, die keine große Präsenz planen.“ Ebenso weiter auf dem „Vormarsch“ würden sich Aussteller:innen aus dem arabischen und asiatischen Raum befinden, auch das Segment Kreuzfahrten steige weiter. Daraus habe sich ergeben, dass einige im Hub 27 anzutreffen sein werden, so die Direktorin.

Apropos Hub 27: Auch die Österreich Werbung (Stand 106) hat dort ihren Auftritt, der mit gut 900m² etwas größer ausfallen wird als letztes Jahr. „Der Hub 27 ist auch in diesem Jahr wieder die DACH-Halle, wo Deutschland, Österreich und die Schweiz prominent vertreten sind. Ebenfalls dort zu finden sind auch Slowenien und Liechtenstein. Die neueste Halle am Gelände ist optimal positioniert – in unmittelbarer Nähe zur Halle 25 und zur Halle 1 mit Italien, das seine Präsenz noch einmal verstärkt hat.“ Neben Italien listet Rothe Thailand, Ägypten und die Türkei als die größten Aussteller der ITB Berlin 2026.

Balance und künstliche Intelligenz

Seit Jahren schon von großem Wachstum geprägt ist die Industrie der Travel-Tec-Unternehmen. Einst in einer Halle konzentriert, ist das Segment nun auf mehreren Hallen verteilt: In Halle 5.1 präsentieren globale Player und Start-ups ihre Innovationen, ergänzt durch Networking in der ITB eTravel Lounge. In Hallen 7.1c, 8.1 und 10.1 stehen Hotelsoftware, Housekeeping, Effizienzsteigerung und Payment-Lösungen im Mittelpunkt. Das Thema Künstliche Intelligenz werde, so Rothe, in der Tourismusindustrie schon gelebt. Im Fokus würden beispielsweise Lösungen stehen, die die ver schiedenen Reisebausteine besser miteinander verknüpfen. „Hat ein Flug zum Beispiel Verspätung, weiß das Hotel – aufgrund in telligenter Vernetzungen – automatisch, dass der Gast später an kommt und kann darauf reagieren, im Gegenzug wird das Reisen für den Gast einfacher.“

Auch am parallellaufenden ITB Kongress, der sich unter dem Motto „Leading Tourism into Balance“ auch um die Ausgeglichenheit des Menschlichen im Zusammenspiel mit der Digitalisierung und Technologie widmen werde, sei die KI natürlich Thema.

Eine Institution feiert sich

Den 60. Geburtstag wolle die ITB Berlin natürlich gebührend feiern. So soll am ersten Tag (3. März, um 15:00 Uhr) die Aktion „60 Seconds Cheer to the Travel Industry“ – ein 60-sekündiger Applaus – zum Zeichen der Wertschätzung für Kolleg:innen, die die Reisebranche prägen, für einen Gänsehautmoment sorgen. Berliner Feeling soll der neue ITB-Späti verbreiten (Halle 7.2c): „Berlin funktioniert durch die Spätis“, weiß die gebürtige Berlinerin Rothe. Inspiriert von den legendären Berliner Spätverkaufsläden soll dieser Ort während aller Messetage zentraler Treffpunkt für Guided Tours, Präsentationen, Happy Hours und tägliche Bingo-Runden werden. „Und: Um den Auftakt der Jubiläumsausgabe der Messe zu zelebrieren, gibt es am ersten Messetag zwischen 17:30 bis 19:00 Uhr eine offizielle Afterwork-Party, zu der alle herzlich eingeladen sind!“ (red)