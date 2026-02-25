Save the Date: Aviareps Österreich Roadshow im Mai

Aviareps Austria lädt Reiseprofis im Mai zu abendlichen Networking-Events ein. Die „Around the World“-Roadshow, Austria Edition, führt durch Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck. "Gemeinsam mit unseren Partnern hoffen wir auf eine erfolgreiche Veranstaltungsreihe, inspirierende Begegnungen und einen wertvollen Austausch mit Ihnen", so Aviareps in der Ankündigung. Interessierte Agents können sich ab sofort zu den Events anmelden. Weitere Details zu Locations, Uhrzeiten und Programm folgen in Kürze.

Die Veranstaltungen finden an folgenden Terminen statt:

Graz – 4. Mai 2026

Linz – 5. Mai 2026

Salzburg – 6. Mai 2026

Innsbruck – 7. Mai 2026

Anmeldung zur Roadshow HIER (red)