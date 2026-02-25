| news | reisebuero
Save the Date: Aviareps Österreich Roadshow im Mai
Anfang Mai 2026 tourt das Aviareps Austria Team mit der "Around the World"-Roadshow durch vier österreichische Städte.
Aviareps Austria lädt Reiseprofis im Mai zu abendlichen Networking-Events ein. Die „Around the World“-Roadshow, Austria Edition, führt durch Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck. "Gemeinsam mit unseren Partnern hoffen wir auf eine erfolgreiche Veranstaltungsreihe, inspirierende Begegnungen und einen wertvollen Austausch mit Ihnen", so Aviareps in der Ankündigung. Interessierte Agents können sich ab sofort zu den Events anmelden. Weitere Details zu Locations, Uhrzeiten und Programm folgen in Kürze.
Die Veranstaltungen finden an folgenden Terminen statt:
- Graz – 4. Mai 2026
- Linz – 5. Mai 2026
- Salzburg – 6. Mai 2026
- Innsbruck – 7. Mai 2026
Anmeldung zur Roadshow HIER (red)
