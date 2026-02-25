tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Save the Date: Aviareps Österreich Roadshow im Mai


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Anfang Mai 2026 tourt das Aviareps Austria Team mit der "Around the World"-Roadshow durch vier österreichische Städte.

Aviareps Austria lädt Reiseprofis im Mai zu abendlichen Networking-Events ein. Die „Around the World“-Roadshow, Austria Edition, führt durch Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck. "Gemeinsam mit unseren Partnern hoffen wir auf eine erfolgreiche Veranstaltungsreihe, inspirierende Begegnungen und einen wertvollen Austausch mit Ihnen", so Aviareps in der Ankündigung. Interessierte Agents können sich ab sofort zu den Events anmelden. Weitere Details zu Locations, Uhrzeiten und Programm folgen in Kürze.

Die Veranstaltungen finden an folgenden Terminen statt:

  • Graz – 4. Mai 2026
  • Linz – 5. Mai 2026
  • Salzburg – 6. Mai 2026
  • Innsbruck – 7. Mai 2026

Anmeldung zur Roadshow HIER (red)

  aviareps, einladung, roadshow, around the world, save the date, agents, termin, kalender, terminkalender

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
25 Februar 2026

15:13
Verkaufstrainer R. Groß: Kund:innen gezielt steuern, statt nur zu beraten
15:07
Cash-Back: Beziehungspflege vs. Schnäppchenpreise
14:53
Dertour Austria verzeichnet gesteigerte Partnerzufriedenheit
12:31
Digitalisierung in der Hotellerie: Unternehmerische Verantwortung entscheidet über den Erfolg
12:13
HX und Monty Halls: YouTube-Serie über die Galapagos-Inseln
10:20
Save the Date: Aviareps Österreich Roadshow im Mai
10:01
TUI präsentiert Oster-Reisetrends
09:42
Sommer 2026: Coral Travel baut Familienportfolio aus
09:13
nicko cruises: Detlef Soost und Kate Hall erneut an Bord

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.