US-Flughäfen: Längere Wartezeiten bei Einreise

Bei der Ankunft in den USA müssen sich viele Reisende schon sehr bald auf längere Wartezeiten einstellen. Die Programme für die Schnellkontrollen "Global Entry" und "TSA PreCheck" werden ab Sonntag vorübergehend gestoppt. Das Heimatschutzministerium (DHS) bestätigte einen Bericht der "Washington Post", demzufolge die Programme ab Sonntag, 6.00 Uhr US-Ostküstenzeit (12.00 Uhr MEZ), ausgesetzt werden sollen. Hintergrund ist eine Budgetsperre im DHS.

"Global Entry" erleichtert Zoll- und Einreisekontrollen für im Vorfeld überprüfte Reisende aus dem Ausland. "TSA PreCheck" beschleunigt für registrierte Flugpassagiere die Sicherheitsabfertigung. Der US-Fluggesellschaften-Verband Airlines for America (A4A) kritisierte das Vorgehen des Ministeriums.

Erneute Budgetsperre

Hintergrund der Maßnahme ist eine Budgetsperre im Heimatschutzministerium. Die teilweise Stilllegung des DHS seit vergangener Woche geht darauf zurück, dass im Kongress keine Einigung auf eine Reform der Einwanderungsgesetze und die damit verbundene Finanzierung des Ministeriums erzielt werden konnte. "Wir treffen harte, aber notwendige Personal- und Ressourcenentscheidungen", erklärte Heimatschutzministerin Kristi Noem. Der Chef des Airline-Verbands, Chris Sununu, kritisierte vor allem, dass die Nachricht extrem kurzfristig gekommen sei und den Menschen damit wenig Zeit für entsprechende Planungen gelassen wurde. Eine vergleichbare Budgetsperre im vergangenen Herbst habe in der Reisebranche und verwandten Sektoren zu Verlusten von 6,1 Mrd. USD (aktuell 5,18 Mrd. EUR) geführt, sagte er.

Aktuelle Pressemitteilungen sind auf der DHS-Website nicht zu finden. Dort heißt es, wegen der Haushaltssperre werde die Seite seit dem 17. Februar nicht mehr aktualisiert. (APA / red)