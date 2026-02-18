| news | destination
Neue Visa- und Einreisebestimmungen für Mosambik
Das African Ample Assistance-Travel Team informiert über wichtige Änderung der Einreisebestimmungen für Mosambik.
Mit Wirkung zum Freitag, 13. Februar 2026, hat die Regierung von Mosambik ein neues Online-System für Visa und elektronische Reisegenehmigungen eingeführt. Diese Änderungen treten mit sofortiger Wirkung in Kraft und können sich auf bevorstehende Reisepläne von Kund:innen auswirken.
Wesentliche Neuerungen
Elektronische Reisegenehmigung (ETA): Reisende aus dem Vereinigten Königreich, den USA, Kanada sowie aus den meisten EU-Märkten, die eine ETA benötigen, müssen diese künftig mindestens 48 Stunden vor Abreise online beantragen. Die Gebühr für die ETA wurde von bisher rund 10 USD auf etwa 48 USD pro Person erhöht.
Touristenvisum (Standardvisum): Die Gebühr für das reguläre Touristenvisum wurde auf rund 190 USD pro Person angehoben. Die aktuelle Bearbeitungszeit beträgt etwa sechs bis neun Werktage.
Weitere Hinweise für Vertriebspartner:innen
Sollten Kund:innen in den kommenden Wochen nach Mosambik reisen, empfiehlt das AAA-Team, sämtliche erforderlichen Anträge so früh wie möglich über die neue Online-Plattform einzureichen, um Beeinträchtigungen bestätigter Reiseverläufe zu vermeiden
Weitere Informationen sowie den Zugang zur offiziellen Online-Antragsplattform gibt es unter: www.evisa.gov.mz (red)
einreise, afrika, visa, einreisebestimmung, mosambik
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
