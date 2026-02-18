Moby Lines präsentiert Fahrplan 2026

Das Herzstück des Moby-Netzwerks bleibt die ganzjährige Verbindung nach Sardinien bzw. zwischen Livorno-Olbia. Hier kommen die beiden Flaggschiffe Moby Fantasy und Moby Legacy zum Einsatz – zwei der größten und laut Moby umweltfreundlichsten Fähren im Mittelmeer. Ein komplettes Deck ist der Gastronomie gewidmet; dazu kommen großzügige Kabinen, kostenloses WLAN und weitere digitale Services.

Die Strecke Genua-Olbia ist für Reisende aus Norditalien und Nordeuropa seit jeher das Tor nach Sardinien. Auch die Route Genua-Porto Torres wird fortgeführt und ganzjährig durch Nachtfahrten bedient. Ebenso wie die Route Civitavecchia-Olbia - in der Hauptsaison stehen dafür auch Tagverbindungen zur Verfügung. Als schnellste Verbindung zwischen Sardinien und Korsika gilt die Strecke Santa Teresa Gallura-Bonifacio, die mehrmals täglich und ganzjährig befahren wird.

Korsika und Elba

Nach Korsika verkehrt Moby Lines mit Tagesfahrten ab Livorno und Genua nach Bastia. Die Insel Elba wird vom Hafen im toskanischen Piombino aus angefahren – mit den Zielen Portoferraio, Rio Marina und Cavo. Kurze Überfahrten machen Elba zum perfekten Ziel für spontane Auszeiten.

Annehmlichkeiten & Services an Bord

Kabinen stehen in verschiedenen Kategorien zur Auswah: von kompakten Innenkabinen bis zu großzügigen Vierbettkabinen mit Bullauge und eigenem Bad. Für Familien stehen Spielzimmer und Kinderbereiche zur Verfügung. Über den persönlichen Online-Bereich und die Moby-App lassen sich Buchungen verwalten und Updates abrufen. Kostenloses WLAN stehen auf ausgewählten Schiffen wie Wonder, Fantasy und Legacy zur Verfügung. (red)