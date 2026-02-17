60 Jahre Mondial: Reise-Brunch in Wien

Am 14. Februar veranstaltete das familiengeführte Reise-Unternehmen seinen Reise-Brunch in den eleganten Räumlichkeiten des neuen Mandarin Oriental im ersten Bezirk. Rund 230 interessierte Gäste folgten der Einladung und nutzten die Gelegenheit zum Austausch mit 13 Ausstellern – von Airline über Luxus-Resorts bis zu exklusiven Kreuzfahrten und tailor-made Rundreisen.

Ergänzt wurde das Programm durch Impulsvorträge, Bildpräsentationen, Erfahrungsberichte sowie praktische Hinweise zu Destinationen und Reiseformen. Der Brunch bildete den kulinarischen Rahmen der Veranstaltung.

Partner und Gäste

Mit der Veranstaltung verband das Unternehmen einen Rückblick auf sechs Jahrzehnte Unternehmensgeschichte mit der Präsentation aktueller Reiseangebote. Beim diesjährigen Reise-Brunch mit dabei waren Card complete – Ivo Jovanovic, Eurotours – Nicole Kleber, Robinson – Silvi Redo, Silversea – Ruza Faath, atb – Sylvana Mwaropia, Pur Touristik – Phillies Ramberger, Hapag-Lloyd Cruises – Mareke Franke, Carina Salvatore, Cunard Line – Joseph Krainhöfner, airtours – Claudia Janner, Beachcomber – Martina Sadilkova, Majunke Sales – Sabrina Gentile, Kneissl Touristik – Elisabeth Kneissl-Neumayr und Emirates – Michael Gruber. Unter den Gästen befand sich auch Dompfarrer Toni Faber.

Ebenso vor Ort war das Mondial-Team rund um Geschäftsführer Gregor Kadanka – Tanja Römer, Sandra Krieber, Sonja Christian, Nicole Kunz, Christiane Glanz und Almerisa Sabic. (red)