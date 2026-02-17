| news | adabei » reisebuero
60 Jahre Mondial: Reise-Brunch in Wien
Anlässlich seines 60-jährigen Bestehens lud Mondial heuer am Valentinstag zu einem Reise-Brunch in das neue Mandarin Oriental im ersten Wiener Bezirk ein.
Am 14. Februar veranstaltete das familiengeführte Reise-Unternehmen seinen Reise-Brunch in den eleganten Räumlichkeiten des neuen Mandarin Oriental im ersten Bezirk. Rund 230 interessierte Gäste folgten der Einladung und nutzten die Gelegenheit zum Austausch mit 13 Ausstellern – von Airline über Luxus-Resorts bis zu exklusiven Kreuzfahrten und tailor-made Rundreisen.
Ergänzt wurde das Programm durch Impulsvorträge, Bildpräsentationen, Erfahrungsberichte sowie praktische Hinweise zu Destinationen und Reiseformen. Der Brunch bildete den kulinarischen Rahmen der Veranstaltung.
Partner und Gäste
Mit der Veranstaltung verband das Unternehmen einen Rückblick auf sechs Jahrzehnte Unternehmensgeschichte mit der Präsentation aktueller Reiseangebote. Beim diesjährigen Reise-Brunch mit dabei waren Card complete – Ivo Jovanovic, Eurotours – Nicole Kleber, Robinson – Silvi Redo, Silversea – Ruza Faath, atb – Sylvana Mwaropia, Pur Touristik – Phillies Ramberger, Hapag-Lloyd Cruises – Mareke Franke, Carina Salvatore, Cunard Line – Joseph Krainhöfner, airtours – Claudia Janner, Beachcomber – Martina Sadilkova, Majunke Sales – Sabrina Gentile, Kneissl Touristik – Elisabeth Kneissl-Neumayr und Emirates – Michael Gruber. Unter den Gästen befand sich auch Dompfarrer Toni Faber.
Ebenso vor Ort war das Mondial-Team rund um Geschäftsführer Gregor Kadanka – Tanja Römer, Sandra Krieber, Sonja Christian, Nicole Kunz, Christiane Glanz und Almerisa Sabic. (red)
adabei, mondial, event, jubiläum, 60 jahre, reise-brunch, wien, mandarin oriental
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
17 Februar 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
WKO: Vorbereitungskurs auf die Befähigungsprüfung Reisebüro
Der Reisebüro–Intensivkurs der Wirtschaftskammer Steiermark...
-
Olympische Spiele in Italien: RateHawk gibt Planungstipps
Die B2B-Plattform RateHawk unterstützt Reisevermittler:innen...
-
Anex Gruppe präsentiert neue Inforeisen in die Türkei
Die Reisemarken der Anex Gruppe...
-
Worldia startet Vertriebsaktion für Südostasien
Worldia bietet Agents ab sofort...
-
Probleme bei DRSF-Rückerstattungen: WKO bittet um Mithilfe
Bei der Abwicklung der FTI-Insolvenz...