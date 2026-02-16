| news | flug
EVA Air ändert Abflugszeit von Wien nach Bangkok und Taipeh
Wie die taiwanesische Airline heute mitteilte, wird der Flug BR62 im Sommerflugplan neu um 16:00 Uhr ab Wien abheben.
EVA Air wird mit dem Sommerflugplan 2026 eine Abflugszeit ändern: ab 29. März 2026 erfolgt der Abflug des Fluges BR62 ab Wien (VIE) neu um 16:00 Uhr. Ankunft in Bangkok (BKK) ist am nächsten Tag um 07:10 Uhr bzw. in Taipeh (TPE) um 13:25 Uhr, jeweils Ortszeit. Diese Änderung betrifft die Flüge ab Wien jeden Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag.
Optimierte Anschlussmöglichkeiten
Die neue, frühere Ankunftszeit in Taipeh erlaubt noch bequemere Weiterflüge in beliebte Destinationen wie zum Beispiel Hongkong, Seoul, Manila oder Fukuoka, die alle nach 15:00 Uhr Ortszeit starten.
Die Abflugszeiten der Direktflüge Wien (VIE) – Taipeh (TPE) jeden Montag, Donnerstag und Samstag bleiben unverändert. Der Sommerflugplan ist bis einschließlich 24. Oktober 2026 gültig. (red)
