Flughafen Wien AG: Passagierplus zum Jahresauftakt

Insgesamt nutzten im Jänner 2.557.185 Passagiere die Standorte der Flughafen-Wien-Gruppe, zu der neben Wien auch Malta International Airport und Flughafen Kosice zählen. Das entspricht einem Zuwachs von 5,0% gegenüber dem Vorjahr.

Am Standort Wien erhöhte sich das Passagieraufkommen um 1,1% auf 1.910.186 Reisende. Deutlich dynamischer entwickelten sich die Beteiligungen: In Malta stieg das Aufkommen auf 594.889 Passagiere (+17,2%), in Kosice auf 52.110 Reisende (+34,7%).

Details zum Aufkommen in Wien

Die Zahl der Lokalpassagier:innen sank am Standort Wien im Vergleich zum Jänner 2025 leicht auf 1.534.396 (-0,5%). Auch die Zahl der Transferpassagier:innen ging auf 331.854 zurück (-2,5%). Der Anstieg des Gesamtpassagieraufkommens in Wien sei laut Aussendung des Airports vor allem auf Zwischenlandungen von Air India zu Betankungszwecken zurückzuführen - also auf sogenannte Transitpassagier:innen.

Die Zahl der Flugbewegungen verringerte sich um 4,0% auf 15.143 Starts und Landungen. Der Sitzladefaktor stieg gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 3,1%. Das Frachtaufkommen legte um 5,3% auf 22.679 Tonnen zu.

Verkehrsentwicklung nach Regionen:

Im Jänner 2026 reisten 628.662 Passagiere von Wien nach Westeuropa (-1,2%). Nach Osteuropa wurden 123.644 Reisende gezählt (-9,0%). Das Passagieraufkommen nach Nordamerika lag bei 25.712 (-7,7%), jenes nach Afrika bei 29.225 (+9,0%). In den Nahen und Mittleren Osten flogen 77.540 Passagiere (+15,0%), in den Fernen Osten 57.707 (+8,8%). (red)