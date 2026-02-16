LH-Streik: Gewerkschaft meldet hohe Beteiligung

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat nach dem 24-Stunden-Streik bei der Lufthansa eine positive Bilanz gezogen. Laut VC-Präsident Andreas Pinheiro seien rund 93% der bestreikten Flüge am Donnerstag ausgefallen. "Unsere Mitglieder haben sich entschlossen und geeint gezeigt", so Pinheiro.

Laut Angaben der Lufthansa wurden rund 800 Flüge ab Deutschland mit 100.000 betroffenen Passagier:innen abgesagt. Zeitgleich traten auch Flugbegleiter:innen der Gewerkschaft Ufo in einen Warnstreik. Am Freitag normalisierte sich der Flugbetrieb laut Lufthansa wieder.

Streitpunkt Altersversorgung

Nach Darstellung der VC ging es im Streik ausschließlich um Fragen der Altersversorgung. Pinheiro wies Aussagen von Lufthansa-Arbeitsdirektor Michael Niggemann zurück, wonach Pilot:innen im Schnitt mit Bezügen von 8.400 EUR in den Ruhestand gingen. In dieser Summe sei ein Anteil von rund 3.000 EUR aus der gesetzlichen Rentenversicherung enthalten. Die Mehrheit der Pilot:innen erreiche laut VC eine betriebliche Altersversorgung zwischen 2.000 EUR und 5.000 EUR. Der Höchstbetrag betreffe nur eine sehr kleine Gruppe. Die Gewerkschaft kritisierte, einzelne Zahlen herauszugreifen werde der tatsächlichen Struktur der Bezüge nicht gerecht.

Auch die Kabinengewerkschaft Ufo verwies auf Unterstützung aus anderen Konzernteilen. Nach Angaben der Gewerkschaft stoße der harte Kurs des Vorstands konzernübergreifend auf Kritik. (APA / red)