Destination Manager von A3M ab sofort in WBS Blank integriert

Durch die Zusammenarbeit können Reiseveranstalter das Tool direkt im Buchungsprozess einsetzen. Gäste werden dadurch vor, während und nach der Reise über aktuelle Einreise-, Visa- und Gesundheitsbestimmungen informiert.

Aktuell, zuverlässig, direkt

Mit dem Destination Manager lassen sich geprüfte und laufend aktualisierte Informationen zu weltweiten Reisebestimmungen bereitstellen. Intelligente Funktionen ermöglichen es Reisenden zudem, über verschiedene Kanäle proaktiv über relevante Änderungen informiert zu werden. Dadurch steigt die Informationssicherheit für Veranstalter und Reisende. Als Pilotkunde nutzt der Rund- und Fernreisespezialist Bavaria Fernreisen den Destination Manager bereits im WBS Blank-Umfeld.

„Wir freuen uns, dass wir mit der Integration in Blank eine strategische Lücke schließen konnten und unsere Dienstleistungen damit nun auch einer Vielzahl von Veranstalterkunden anbieten können“, sagt Mirko Jacubowski, Chief Operating Officer von A3M. Helmut Telgmann, COO bei WBS Blank, ergänzt: „Die Integration des Destination Managers erweitert unser Portfolio und ermöglicht es unseren Kund:innen, ihn im Sinne unseres modularen Ansatzes flexibel einzusetzen.“ (red)