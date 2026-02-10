TUI startet mit Ergebnisplus in das Geschäftsjahr 2026

Die TUI Group ist mit einem deutlichen Ergebnisplus in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal verbesserte sich das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) um 26,3 Mio. EUR auf 77,1 Mio. EUR nach 50,9 Mio. EUR im Vorjahr. Der Konzernumsatz blieb in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld mit 4,9 Mrd. EUR nahezu stabil und lag bei konstanten Wechselkursen um 1,3% über dem Vorjahreswert. Insgesamt entschieden sich im ersten Quartal 7,1 Mio. Kund:innen für eine Reise mit TUI.

Auf der heute stattfindenden Hauptversammlung soll aufgrund der positiven Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 auch erstmals wieder eine Dividende beschlossen werden. Vorgeschlagen ist eine Ausschüttung von 0,10 EUR je Aktie.

Positives Quartal

Das erste Quartal ist für Unternehmen der Reisebranche üblicherweise saisonbedingt ergebnisschwach. TUI konnte diesen Effekt erneut kompensieren und das positive Vorjahresergebnis weiter verbessern. Im Segment Urlaubserlebnisse stieg das bereinigte EBIT um 8,9% von 196,2 Mio. EUR auf 213,7 Mio. EUR. Alle Teilsegmente trugen operativ positiv zur Entwicklung bei.

Im Bereich Hotels & Resorts lag das bereinigte EBIT bei 131,0 Mio. EUR nach 150,3 Mio. EUR im Vorjahr. Belastend wirkten ein Verlust von 10 Mio. EUR infolge des Hurrikans „Melissa“ auf Jamaika sowie ein positiver Bewertungseffekt im Vorjahr in Höhe von 15 Mio. EUR. Die Auslastung erhöhte sich um einen Prozentpunkt auf 81%, während die durchschnittliche Bettenrate um 2% auf 92 EUR zurückging.

Kreuzfahrten und Erlebnisse:

Das Segment Kreuzfahrten verzeichnete im ersten Quartal 2026 eine starke Entwicklung. Das bereinigte EBIT stieg um 70,8% auf 82,3 Mio. EUR. Die verfügbaren Passagiertage erhöhten sich auf 3,0 Mio. nach 2,6 Mio. im Vorjahr. Die Auslastung stieg um 3 Prozentpunkte auf 98%, die Durchschnittsrate blieb mit 211 EUR nahezu stabil.

Auch TUI Musement konnte das Ergebnis verbessern. Im Berichtszeitraum wurden 2,3 Mio. Erlebnisse verkauft, ein Plus von 1%. Die Zahl der Transfers lag unverändert bei 6 Mio. Das bereinigte EBIT verbesserte sich auf 0,5 Mio. EUR nach -2,3 Mio. EUR im Vorjahr.

Märkte + Airline:

Der Bereich Märkte + Airline profitierte von operativen Effizienzsteigerungen und einer reduzierten Kostenbasis. Das bereinigte EBIT verbesserte sich auf -115,3 Mio. EUR nach -125,2 Mio. EUR im Vorjahr. 3,7 Mio. Gäste reisten in diesem Segment mit TUI, was einem Rückgang von 2% entspricht. Die durchschnittliche Auslastung stieg dennoch um einen Prozentpunkt auf 86%. Die Zahl der Kund:innen, die sich für dynamisch paketierte Reisen entschieden, erhöhte sich um 8% auf 0,8 Mio. Gäste. In der Region Zentral erzielte TUI ein positives bereinigtes EBIT von 11,7 Mio. EUR. Die Region Nord verbesserte sich auf -79,7 Mio. EUR, während die Region West mit -47,3 Mio. EUR leicht unter dem Vorjahreswert lag.

Gesamtjahresausblick bestätigt

TUI setzt weiterhin auf nachhaltiges Wachstum im Geschäftsbereich Urlaubserlebnisse und die Transformation des Geschäftsbereichs Märkte + Airline. Auch das Hotelportfolio wächst. Mit über 460 Hotels weltweit ist TUI international der führende Konzern in der Ferien-Hotellerie. Weitere 70 Hotels sind bereits unterschrieben und eingeplant. Mit der TUI Aria wird im März 2026 ein weiteres TUI River Cruises Schiff sowie im Sommer 2026 mit der Mein Schiff Flow das nächste TUI Cruises Kreuzfahrtschiff in Dienst gestellt.

Auf dieser Basis bestätigt der Konzern den folgenden Ausblick bei konstanten Wechselkursen für das Geschäftsjahr 2026: einen Umsatzanstieg von 2–4% sowie einen Zuwachs des bereinigten EBIT von 7–10% gegenüber dem Vorjahr. Mittelfristig rechnet der Konzern mit einem durchschnittlichen EBIT-Wachstum von rund 7–10% CAGR, einem Nettoverschuldungsgrad deutlich unter 0,5x sowie einer Dividendenquote von 10–20% des bereinigten Ergebnisses je Aktie ab dem Geschäftsjahr 2026. (red)