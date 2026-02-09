"Whycation"-Umfrage: Erholung wichtiger als Preis

Rund sechs von zehn Deutschen ist es vor einer Reise wichtig, sich bewusst darüber klarzuwerden, warum sie verreisen und was sie persönlich daraus gewinnen möchten. Gleichzeitig ist es für acht von zehn Deutschen bedeutend, Zeit in der Natur zu verbringen, wenn sie mit einem persönlichen oder emotionalen Anliegen reisen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von Airbnb unter 3.000 Menschen in Deutschland ab 18 Jahren.

Erholung dominiert die Reiseentscheidung

Der wichtigste Faktor bei der Entscheidung für die letzte Reise war für insgesamt 51% der Befragten Erholung und Entspannung. Damit liegt dieser Aspekt klar vor allen anderen Motiven. Preis und Budget spielten für 40% eine Rolle. Weitere Gründe waren das Kennenlernen neuer Orte (29 %), Spaß und Unterhaltung (26%), Natur- oder Kulturerlebnisse (24 %) sowie gemeinsames Reisen (22%).

Auffällig ist allerdings auch, dass sich deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen ergeben. Demnach zeigt sich wenn man die Ergebnisse der einzelnen Generationen betrachtet, dass Erholung mit zunehmendem Alter an Bedeutung gewinnt, während Spaß, Erlebnisse und Abenteuer vor allem für jüngere Reisende entscheidend sind. Besonders deutlich zeigt sich das bei dem Faktor „Erlebnisse und Abenteuer“, der von der Gen Z mehr als dreimal so häufig genannt wurde wie von den über 65-Jährigen.

Reisen als Raum für Selbstreflexion

Außerdem zeigt sich: vor allem jüngere Menschen verbinden Reisen häufiger mit persönlicher Weiterentwicklung. 15% der 18- bis 29-Jährigen gaben an, dass Selbstreflexion ein wichtiger Entscheidungsfaktor war, bei den über 65-Jährigen waren es nur 3%. Des Weiteren wollten 11% der Gen Z im Urlaub Klarheit über Dinge gewinnen, die sie im Leben verändern möchten. Dieser Aspekt spielt bei älteren Reisenden kaum eine Rolle.

Zeit in der Natur hingegen ist für einen Großteil der Befragten aller Altersgruppen essenziell. Insgesamt 77% der Befragten gaben an, dass ihnen Naturerlebnisse wichtig sind. Besonders hoch liegt dieser Wert bei den 30- bis 49-Jährigen mit 82%, bleibt aber auch in den übrigen Altersgruppen konstant hoch.

Zur Umfrage: Die Online-Befragung wurde vom 12. bis 15. Jänner 2026 vom Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag von Airbnb durchgeführt. Befragt wurden 3.000 Personen ab 18 Jahren in Deutschland.

(red)