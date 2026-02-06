Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 06/07

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Präsidentschaftswahlen in Portugal:

Am Sonntag, den 8. Februar 2026, ist in Portugal die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen angesetzt. In der Stichwahl entscheidet sich, welcher Kandidat das Präsidentenamt übernimmt, weshalb im Umfeld des Wahltermins mit erhöhter politischer Mobilisierung zu rechnen ist. Im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündung der Wahlergebnisse sind Demonstrationen möglich. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, vor allem am Wahltag und nach der Verkündung der Wahlergebnisse.

Parlamentswahlen in Thailand:

Ebenfalls am Sonntag finden in Thailand Parlamentswahlen statt. Die Abstimmung entscheidet über die Zusammensetzung des Unterhauses und damit über die Regierungsbildung, weshalb im Vorfeld politische Spannungen auftreten können. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich, die zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen können.

Unterhauswahlen in Japan:

Nicht zuletzt wurden auch in Japan am Sonntag kurzfristig Unterhauswahlen angesetzt. Das Unterhaus entscheidet maßgeblich über die Regierungsbildung und Gesetzgebung. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich, die zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen können.

Landesweiter Streik im Bahnverkehr in Spanien:

Für Montag bis Mittwoch, den 9. bis 11. Februar 2026, ist in Spanien ein landesweiter Streik im Bahnverkehr angekündigt. Auslöser sind mehrere Zugunfälle, nach denen die Gewerkschaft SEMAF Arbeitskampfmaßnahmen angekündigt hat. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr zu rechnen; Verspätungen und Zugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es zu Einschränkungen kommen.

Parlamentswahlen in Barbados:

Am Mittwoch finden in Barbados Parlamentswahlen statt. Die Wahl entscheidet über die Zusammensetzung des Parlaments und damit über die künftige Regierung des Inselstaates. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich, die zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen können.

Parlamentswahlen in Bangladesch:

Am Donnerstag, den 12. Februar 2026, finden schließlich auch in Bangladesch Parlamentswahlen statt. Politische Urnengänge in Bangladesch sind in der Vergangenheit wiederholt von Spannungen, Streiks und teils gewaltsamen Auseinandersetzungen begleitet worden. Im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündung der Wahlergebnisse sind Proteste möglich; gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden.