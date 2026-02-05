Los Angeles: Events rund um die Fußballweltmeisterschaft

Während in Los Angeles der Countdown für die Ausrichtung von acht Spielen der FIFA Weltmeisterschaft 2026 läuft, gibt das Organisationskomitee für die Weltmeisterschaft 2026 in LA seine umfassenden Pläne für die Einbindung der städtischen Gemeinden und Fans bekannt. Dazu zählen Details zum FIFA Fan Festival Los Angeles, den Fan-Zonen und einer Reihe von Veranstaltungen, die im Vorfeld und während der FIFA Weltmeisterschaft 2026 in der Region Los Angeles stattfinden werden.

FIFA Fan Festival

Das FIFA Fan Festival™ Los Angeles verwandelt das historische Los Angeles Memorial Coliseum von 11. bis 15. Juni 2026 in eine globale Feierstätte des Fußballs und der Kultur. Fans aus aller Welt werden zusammenkommen, um Live-Übertragungen der Spiele zu verfolgen, Musik, kulturelle Veranstaltungen, interaktive Erlebnisse und Speisen zu genießen, die Los Angeles‘ Vielfalt widerspiegeln.

Los Angeles World Cuo 26 Fan Zones

Zusätzlich zum offiziellen FIFA Fan Festival™ im Los Angeles Memorial Coliseum werden die Los Angeles World Cup 26 Fan Zones die Live-Übertragung der Spiele und interaktive Erlebnisse auf verschiedene Orte im Großraum Los Angeles ausweiten, um Einwohner:innen und Besucher:innen den FIFA World Cup 2026™ näherzubringen. An den folgenden Orten können die größten Spiele des 39-tägigen Turniers in Fanzonen verfolgt werden:

The Original Famers Market – 18. bis 21. Juni 2026

Stadt Downey – 20. Juni 2026

Im Herzen der Stadt: Union Station & LA Plaza de Cultura y Artes – 25. bis 28. Juni 2026

Hansen Dam Lake – 2. bis 5. Juli 2026

LA County’s Earvin „Magic” Johnson Park – 4. bis 5. Juli 2026

Los Angeles County Whittier Narrows – 9. bis 11. Juli 2026

Venice Beach – 11. Juli 2026 Fairplex – 14. bis 15. Juli und 18. bis 19. Juli 2026

West Harbor – 14. bis 15. Juli und 18. bis 19. Juli 2026

(red)