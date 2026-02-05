Oceania Cruises feiert Kiellegung der Sonata

Die Kiellegung ist eine wichtige maritime Tradition, die das Erbe des Schiffbaus und die Bedeutung von Partnerschaften würdigen soll und gleichzeitig den Baubeginn eines neuen Schiffes markiert. Ende Jänner wurde dieser Meilenstein der Oceania Sonata zelebriert - sie wird das neunte Schiff der Reederei sein und Platz für 1.390 Gäste bieten.

Die Oceania Sonata soll im August 2027 zu ihrer Jungfernfahrt aufbrechen. Ihr werden drei Schwesterschiffe folgen: die Oceania Arietta, deren Indienststellung für 2029 geplant ist, sowie zwei weitere – noch namenlose Schiffe – der Sonata-Klasse in den Jahren 2032 und 2035.

Kiellegung der Sonata

An der Zeremonie zur Kiellegung nahmen Harry Sommer, President und Chief Executive Officer von Norwegian Cruise Line Holdings Ltd; Jason Montague, Chief Luxury Officer von Oceania Cruises; Patrik Dahlgren, Executive Vice President sowie Chief Vessel Operations and Newbuild Officer von Norwegian Cruise Line Holdings Ltd und Franco Semeraro, Chief Experience Officer von Oceania Cruises, teil. Ebenfalls anwesend waren Luigi Matarazzo, General Manager der Fincantieri Merchant Ships Division sowie Marco Lunardi, Senior Vice President der Fincantieri-Werft Marghera.

„Die Kiellegung der Oceania Sonata ist ein besonderes Ereignis, nicht nur für Oceania Cruises und Fincantieri, sondern für die gesamte Luxuskreuzfahrtbranche“, sagt Matarazzo. „Dieses Schiff verkörpert die Innovationskraft und handwerkliche Exzellenz, die unsere langjährige Partnerschaft mit Oceania Cruises auszeichnen. Auf Basis unserer Expertise und der technischen Spitzenleistungen, die wir beim erfolgreichen Bau der Schiffe der Allura-Klasse weiterentwickelt haben, sind wir stolz darauf, die Vision von Oceania Cruises mit diesem außergewöhnlichen neuen Schiff erneut zum Leben zu erwecken.“ (red)