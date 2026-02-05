tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

alltours: Anne Vollmer übernimmt Leitung Key Account Management


Anne Vollmer von alltours
Anne Vollmer übernimmt ab sofort im Rahmen einer neu geschaffene Position die Betreuung von Reisebürokooperationen und Filialketten sowie OTAs.

Wie alltours heute bekannt gab, verantwortet die langjährige Touristikerin, Anne Vollmer, ab sofort die strategische Zusammenarbeit mit wichtigen Vertriebspartnern. Dadurch sollen die Vertriebsaktivitäten gestärkt und weiter ausgebaut aber auch noch enger aufeinander abgestimmt werden. Anne Vollmer berichtet direkt an den Geschäftsführer Vertrieb.

Karriere & touristischer Hintergrund

Anne Vollmer ist seit Februar 2023 als Senior Key Account Managerin bei alltours beschäftigt. Davor war sie bereits von 2001 bis 2006 für alltours tätig, unter anderem als stellvertretende Abteilungsleiterin Vertrieb und als Marketingleiterin. Dazwischen sammelte sie umfangreiche internationale Erfahrung durch mehrjährige berufliche Stationen in der Türkei, in Kanada und Mexiko.

Vollmer ist gelernte Reiseverkehrskauffrau und hat einen Abschluss als staatlich geprüfte Betriebswirtin für Tourismus. Mit ihrer langjährigen Branchenexpertise, internationalen Erfahrung und ihren Vertriebskenntnissen bringt sie ideale Voraussetzungen für ihre neue Aufgabe mit. (red) 

Foto: privat

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



