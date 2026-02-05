| news | flug
Austrian Airlines startet Premium Eco-Aktion zum Valentinstag
Im Aktionszeitraum bis 14. Februar 2026 können sich Reisende das Premium Eco-Valentinstags-Angebot für Flüge zu US-Destinationen sichern.
Austrian Airlines hat heute anlässlich des Valentinstags eine "liebevolle" 360°-Kampagne an den Start gebracht. Konkret geht es in der „Mehr Raum für Liebe“-Kampagne um eine Premium Eco-Aktion für alle Nordatlantik-Destinationen von Austrian Airlines. Gebucht werden kann ab sofort bis zum Valentinstag am 14. Februar, für die Reisezeit zwischen 1. April und 31. August 2026. Hinweis: die Aktionsbedingungen sehen einen Mindestaufenthalt von sechs Tagen oder eine Nacht am Wochenende vor.
Preisbeispiele:
Im Rahmen der Aktion sind etwa Return-Trips in der Premium Economy nach Boston, Newark oder New York (JFK) ab 1249 EUR, nach Washington oder Chicago ab 1349 EUR und nach Los Angeles ab 1399 EUR buchbar. Nach Kanada ab 1359 EUR nach Montreal oder im Codeshare mit Air Canada ab 1229 EUR nach Toronto.
Merkmalen der Premium Economy Class
Geflogen werden die Nordamerika-Routen im Sommerflugplan 2026 mit den neuen Boeing 787-9 Dreamlinern, den Boeing 777 sowie den Boeing 767. Zu den wesentlichen Merkmalen der Premium Economy Class von Austrian Airlines zählen moderne, individuell einstellbare Sitze mit breiteren Sitzflächen und Armauflagen, Fußstützen und regulierbare Kopfstützen sowie eigens designte Amenity Kits. Dazu kommen bereits vorab auswählbare drei- bis viergängige Menüs inklusive Getränkebegleitung, ein Welcome Drink und Wasserflaschen für jeden Gast. (red)
