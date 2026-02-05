Interhome präsentiert Nachhaltigkeits-Gästeumfrage 2025

Die Umfrage von Interhome, an der mehr als 500 Newsletter-Abonnent:innen mit mindestens einer Buchung in den letzten zwölf Monaten teilnahmen, zeigt: Die meisten Gäste erwarten, dass ihre Unterkunft nachhaltig ist. 76,8% der Teilnehmenden geben an, Nachhaltigkeit sei für sie ein relevantes Thema. Ein Großteil dieser Gäste prüfe vor der Buchung auch laut eigenen Angaben tatsächlich, ob die gewählte Unterkunft nachhaltig ist. Dennoch sind es nach wie vor in erster Linie Kriterien wie Lage, Größe und Preis, die laut Umfrage entscheidend dafür sind, ob eine Unterkunft gebucht wird oder nicht.

Einfache Merkmale punkten

Ob eine Unterkunft von den Gästen als nachhaltig wahrgenommen wird oder nicht, hänge laut Umfrage vor allem damit zusammen, ob bestimmte einfache Merkmale, z.B. wassersparende Armaturen oder energieeffiziente Haushaltsgeräte, vorhanden sind, welche die Gäste mit Nachhaltigkeit in Verbindung bringen. Als positiv empfunden werden diese vor allem, wenn die positive Wirkung gleichzeitig keinen oder nur einen minimalen eigenen Aufwand von den Gästen erfordert. Wer den Aufenthalt in der Unterkunft mit einfachen Mitteln nachhaltig gestaltet, die ressourcenschonend wirken – wie etwa den Verbrauch senken – und dadurch die Qualität des Aufenthalts verbessert, punktet folglich bei den Gästen.

Wichtig sei, dass sich die Nachhaltigkeit der Urlaubs-Zuhause sowohl bereits aus der Beschreibung ergibt als auch vor Ort von den Gästen unmittelbar wahrgenommen wird.

Nachhaltig – aber ohne Verzicht

Die zentralen Ergebnisse der Umfrage lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Von einer nachhaltigen Unterkunft erwarten Gäste, dass zentrale Merkmale für Energieeffizienz vorhanden sind, z.B. eine gute Dämmung sowie energieeffiziente Haushaltsgeräte (etwa 40%) und wassersparende Armaturen (36,6%). Wichtig sind dabei klare Anweisungen damit die Effizienz, etwa im Hinblick auf Energie- und Wasserverbrauch auch gegeben ist, ohne dass der Komfort darunter leidet. Komfort ist der entscheidende Faktor. Die Gäste schätzen eine reibungslose Anreise und einfach verständliche Zugangsinformationen. Besonders wichtig sind private PKW-Stellplätze (90,3%). Auch E-Ladestationen für umweltbewusstes Reisen gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Details zur Durchführung: Die Nachhaltigkeits-Gästeumfrage 2025 wurde mit mehr als 500 Teilnehmenden aus Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Frankreich und dem Vereinigten Königreich im Zeitraum zwischen Mitte Juli und Mitte August 2025 durchgeführt. (red)