Einladung zum ÖRV-Frühjahrskongress in Pörtschach


ÖRV Kongress
Der Österreichische ReiseVerband lädt im April zum ÖRV-Frühjahrskongress 2026 und zur 65. ÖRV-Generalversammlung nach Pörtschach am Wörthersee ein.

Der diesjährige Frühljahrskongress findet von 16. - 17. April 2026 in Pörtschach am Wörthersee unter dem Motto „Initiative Zukunft – Kontinuität und frische Impulse“ statt. Wie gewohnt wird vor dem ÖRV-Frühjahrskongress die jährliche Generalversammlung abgehalten. Die Tagesordnung für die 65. Generalversammlung am 16. April um 11 Uhr ebenso wie die offizielle Einladung des ÖRV - inklusive Programm ist in den Datein anbei zu finden. 

Details und Eckdaten

Kongressgebühr:

  • Mitglieder 480 EUR
  • FH-Studierende, ÖRV-Akademie-Teilnehmer, Tourismusschulen 240 EUR
  • Ausschussmitglieder Initiative Z, Fachpresse, Speaker frei

Inkludiert: Teilnahme am Kongress mit Abendveranstaltung, Pausen, Lunch und Dinner, MwSt.

Nicht inkludiert: Übernachtung und Frühstück, Anreise.

Anmeldung bis 1.4.2026 HIER - Stornoregelung: ab 1.4.2026 50%, no-show 100%

Kongresshotel:  Für Kongressteilnehmer:innen ist das Werzers Hotel Resort, Werzerpromenade 8, 9210 Pörtschach, reserviert - HIER der Zimmer-Buchungslink Der ermäßigte ÖRV-Übernachtungstarif beträgt 140 EUR pro Zimmer (Einzelbelegung) und pro Nacht inkl. Frühstück. / Dertour übernimmt die Übernachtungskosten aller Mitglieder der Initiative Z. Auch Verlängerungsnächte (auf Wunsch im Doppelzimmer) können zum reduzierten Kongresstarif gebucht werden.

Anreise: Empfohlene Anreise – durch den neuen Koralmtunnel – mit den ÖBB. Das Hotel Werzers liegt acht Gehminuten vom Bahnhof Pörtschach entfernt.

Parken für Hotelübernachtungsgäste ist kostenlos. Die Tiefgarage kostet 15 EUR pro Nacht. (red) 
ÖRV-Frühjahrskongress: Einladung und Programm

Datei: ÖRV-Frühjahrskongress Einladung_Programm_Anmeldung.pdf
Dateigröße ca. 710,87kB


65. Generalversammlung Tagesordnung

Datei: Apr 16 2026 65. Generalversammlung Tagesordnung.pdf
Dateigröße ca. 91,25kB


