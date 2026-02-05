| news | reisebuero » vertrieb
Einladung zum ÖRV-Frühjahrskongress in Pörtschach
Der Österreichische ReiseVerband lädt im April zum ÖRV-Frühjahrskongress 2026 und zur 65. ÖRV-Generalversammlung nach Pörtschach am Wörthersee ein.
Der diesjährige Frühljahrskongress findet von 16. - 17. April 2026 in Pörtschach am Wörthersee unter dem Motto „Initiative Zukunft – Kontinuität und frische Impulse“ statt. Wie gewohnt wird vor dem ÖRV-Frühjahrskongress die jährliche Generalversammlung abgehalten. Die Tagesordnung für die 65. Generalversammlung am 16. April um 11 Uhr ebenso wie die offizielle Einladung des ÖRV - inklusive Programm ist in den Datein anbei zu finden.
Details und Eckdaten
Kongressgebühr:
- Mitglieder 480 EUR
- FH-Studierende, ÖRV-Akademie-Teilnehmer, Tourismusschulen 240 EUR
- Ausschussmitglieder Initiative Z, Fachpresse, Speaker frei
Inkludiert: Teilnahme am Kongress mit Abendveranstaltung, Pausen, Lunch und Dinner, MwSt.
Nicht inkludiert: Übernachtung und Frühstück, Anreise.
Anmeldung bis 1.4.2026 HIER - Stornoregelung: ab 1.4.2026 50%, no-show 100%
Kongresshotel: Für Kongressteilnehmer:innen ist das Werzers Hotel Resort, Werzerpromenade 8, 9210 Pörtschach, reserviert - HIER der Zimmer-Buchungslink Der ermäßigte ÖRV-Übernachtungstarif beträgt 140 EUR pro Zimmer (Einzelbelegung) und pro Nacht inkl. Frühstück. / Dertour übernimmt die Übernachtungskosten aller Mitglieder der Initiative Z. Auch Verlängerungsnächte (auf Wunsch im Doppelzimmer) können zum reduzierten Kongresstarif gebucht werden.
Anreise: Empfohlene Anreise – durch den neuen Koralmtunnel – mit den ÖBB. Das Hotel Werzers liegt acht Gehminuten vom Bahnhof Pörtschach entfernt.
Parken für Hotelübernachtungsgäste ist kostenlos. Die Tiefgarage kostet 15 EUR pro Nacht. (red)
ÖRV-Frühjahrskongress: Einladung und Programm
Datei:
ÖRV-Frühjahrskongress Einladung_Programm_Anmeldung.pdf
Dateigröße ca. 710,87kB
65. Generalversammlung Tagesordnung
Datei:
Apr 16 2026 65. Generalversammlung Tagesordnung.pdf
Dateigröße ca. 91,25kB
örv, örv kongress, örv-frühjahrsongress, kongress, anmeldung, tagung, österreichischer reiseverband, einladung, kalender
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
5 Februar 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
alltours: Anne Vollmer übernimmt Leitung Key Account Management
Anne Vollmer übernimmt ab sofort...
-
PEP-Tarife von NCL - Stand 3. Februar 2026
Die Reederei Norwegian Cruise Line...
-
TUI Cruises: Neue "Rainbow Cruise" im Herbst 2027
Die fünftägige Event-Reise für die...
-
Studiosus-Fernschulung: Hauser Exkursionen im Fokus
Die zweite Studiosus-Fernschulung 2026 bietet...
-
G Adventures verlegt GX Gipfel 2026 nach Kambodscha
Der GX Gipfel im September...