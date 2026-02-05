| news | geschaeftsreisen » nachhaltigkeit
Meeresschutz: MSC kooperiert zur ersten Alaska-Saison mit ORCA
Im Rahmen der Partnerschaft wird ein ORCA Marine Mammal Observer (MMO – Meeressäuger-Beobachter) einen Monat lang an Bord der MSC Poesia mitfahren.
MSC Cruises gab gestern, 4. Februar 2026, eine Partnerschaft mit der Meeresschutzorganisation ORCA bekannt. Im Rahmen dessen begleitet ein ORCA Marine Mammal Observer (MMO – Meeressäuger-Beobachter) die MSC Poesia im Sommer 2026 und unterstützt wissenschaftliche Erhebungen, schult die Crew zum Verhalten von Meeressäugern und informiert die Gäste an Bord. Durchführung wird die Kooperation in der Hochsaison für Wale von Ende Juli bis Ende August 2026, wenn die Walpopulation in den Gewässern am höchsten ist. Dieser lange Beobachtungszeitraum soll die Erhebung statistisch signifikanter Daten über das Verhalten von Walen gegenüber Schiffen sowie deren Bewegungsmuster in einem sensiblen Ökosystem ermöglichen.
Wissensvermittlung für Reederein und Gäste
Die gesammelten Informationen werden dann der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung gestellt und fließen direkt in die Schulungen zur Vermeidung von Walunfällen ein, die ORCA für die Deckbesatzung zahlreicher Kreuzfahrt- und Containerschiffreedereien, darunter MSC Cruises, anbietet.
Ein weiterer wichtiger Pfeiler der Zusammenarbeit ist die Aufklärung der Gäste: Während jeder Alaska-Reise veranstaltet der ORCA-MMO eine Informationsveranstaltung an Bord, bei der die laufenden Forschungsarbeiten und die potenziellen positiven Auswirkungen der Partnerschaft vorgestellt werden. Dabei werden den Gästen auch die Citizen-Science-Initiativen von ORCA präsentiert, die ihnen ermöglichen, sich intensiver mit der Meeresumwelt Alaskas auseinanderzusetzen. (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
5 Februar 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
