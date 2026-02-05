Meeresschutz: MSC kooperiert zur ersten Alaska-Saison mit ORCA

MSC Cruises gab gestern, 4. Februar 2026, eine Partnerschaft mit der Meeresschutzorganisation ORCA bekannt. Im Rahmen dessen begleitet ein ORCA Marine Mammal Observer (MMO – Meeressäuger-Beobachter) die MSC Poesia im Sommer 2026 und unterstützt wissenschaftliche Erhebungen, schult die Crew zum Verhalten von Meeressäugern und informiert die Gäste an Bord. Durchführung wird die Kooperation in der Hochsaison für Wale von Ende Juli bis Ende August 2026, wenn die Walpopulation in den Gewässern am höchsten ist. Dieser lange Beobachtungszeitraum soll die Erhebung statistisch signifikanter Daten über das Verhalten von Walen gegenüber Schiffen sowie deren Bewegungsmuster in einem sensiblen Ökosystem ermöglichen.

Wissensvermittlung für Reederein und Gäste

Die gesammelten Informationen werden dann der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung gestellt und fließen direkt in die Schulungen zur Vermeidung von Walunfällen ein, die ORCA für die Deckbesatzung zahlreicher Kreuzfahrt- und Containerschiffreedereien, darunter MSC Cruises, anbietet.

Ein weiterer wichtiger Pfeiler der Zusammenarbeit ist die Aufklärung der Gäste: Während jeder Alaska-Reise veranstaltet der ORCA-MMO eine Informationsveranstaltung an Bord, bei der die laufenden Forschungsarbeiten und die potenziellen positiven Auswirkungen der Partnerschaft vorgestellt werden. Dabei werden den Gästen auch die Citizen-Science-Initiativen von ORCA präsentiert, die ihnen ermöglichen, sich intensiver mit der Meeresumwelt Alaskas auseinanderzusetzen. (red)