schauinsland-reisen: Sommer-Roadshow durch Österreich


schauinsland-reisen Roadshow
Der Duisburger Reiseveranstalter machte im Jänner in sieben österreichischen Städten Station um Agents über die Produktneuheiten der kommenden Sommersaison zu informieren.

Im Rahmen der Sonnnenseiten-Roadshow vom 19. bis 29. Jänner 2026 präsentierte schauinsland-reisen an insgesamt sieben Abenden gemeinsam mit renommierten Hotel-, Airline-, Kreuzfahrten- und Zielgebiets-Partnern die Highlights des neuen Sommerprogramms 2026.

Austausch, Information und Inspiration

Unter dem Kampagnenthema „Dein Traum wird Urlaub“ standen in Hohenems, Hall, Salzburg, Velden, Graz, Wien und Linz neben Produktneuheiten, vertriebsrelevanten Neuerungen und praxisnahen Verkaufstipps auch der offene Austausch und das Netzwerken im Mittelpunkt. Abgerundet wurden die informativen und inspirierenden Abende dann mit einer Verlosung.

„Unser Ziel war es, Raum für persönlichen Austausch zu schaffen – und genau das ist in Österreich hervorragend gelungen“, sagt Katharina Larch, Key Account-Managerin im Vertriebsteam Österreich bei schauinsland-reisen. „In allen sieben Städten sind wir auf großes Interesse gestoßen und haben viele gute, konstruktive Gespräche geführt. Gemeinsam mit unseren engagierten Partnern konnten wir in attraktiven Locations einen idealen Rahmen für Austausch, Information und Inspiration schaffen.“

Save the Date: Roadshow Sonnenseiten Sommer 2027 in Österreich:
Die nächste Ausgabe der Roadshow Sonnenseiten in Österreich ist bereits in Planung. Die Roadshow mit dem neuen Sommerprogramm für 2027 wird schon im November 2026 stattfinden. Weitere Informationen folgen rechtzeitig. (red)

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



