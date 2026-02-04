Sunny Cars verbucht starken Start ins neue Geschäftsjahr

Erst im vergangenen Jahr erreichte der Mietwagenanbieter erstmalig über einer Millionen Buchungen. Nun meldet Sunny Cars bereits eine weitere starke Bilanz: Die Anzahl an Buchungen im ersten Quartal 2025/26 stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nochmals an. Mit über 260.000 Buchungen - in den Quellmärkten DACH-Raum sowie Belgien, Frankreich, Italien und den Niederlanden - feiert Sunny Cars sein stärkstes erstes Quartal.

Jänner 2026 als buchungsstärkster Monat

Schon im November und Dezember 2025 buchten mehr Menschen bei Sunny Cars einen Mietwagen als im Vorjahr. Der Jänner steht generell in der gesamten Reisebranche für den großen Frühbuchermonat, daher gab es wenig überraschend hier deutlich mehr Nachfrage. Dass der Jänner2026 jedoch in der über 30-jährigen Firmenhistorie die höchste Reservierungszahl in einem einzelnen Monat verzeichnete, übertraf die Erwartungen deutlich. Insgesamt registrierte Sunny Cars über 260.000 Buchungen im ersten Quartal des Geschäftsjahres.

Frühbuchungen vs. Last-minute

Früher buchten viele Reisende ihren Mietwagen erst relativ knapp vor der Anreise. Sunny Cars rät jedoch stets zum Frühbuchen, um sich gute Preise und volle Auswahl der Fahrzeugklassen zu sichern. Diesem Rat folgten im ersten Quartal offenbar zahlreiche Reisende. Von den 260.000 Buchungen erfolgten 27% kurzfristig für Abreisen von November bis Jänner, 31% mittelfristig für Februar bis April und über 40% langfristig für Reisen ab Mai 2026. Einzelne Reservierungen beziehen sich sogar schon auf 2027.

Beliebte Destinationen 2026

„Mietwagenreisende wird es wohl auch 2026 überwiegend ans Mittelmeer ziehen, insbesondere nach Griechenland, Italien, Portugal und Spanien. Unter den Fernreisen führen die USA gefolgt von Südafrika die Liste an.“, erklärt Kai Sannwald, Geschäftsführender Gesellschafter von Sunny Cars. „Insgesamt fallen gut 70% aller Buchungen, die im ersten Quartal unseres Geschäftsjahres erfolgten, auf diese sechs Destinationen.“ Da jedoch noch umfangreiche Buchungseingänge für die Sommermonate ausstehen, dienen diese ersten Zahlen des Jahres noch nur als erster Gradmesser.

Leichte Preissteigerung

Angebot und Nachfrage stimmten in den vergangenen beiden Jahren im Mietwagenmarkt sehr gut überein. Da große Schwankungen ausblieben, pendelte sich der Preis für das Ferienauto ein. So betrug der Durchschnittspreis für eine Anmietung bei Sunny Cars im vergangenen Geschäftsjahr 437 EUR, wobei eine durchschnittliche Buchung bei rund acht Tagen Mietdauer lag. Im ersten Quartal stieg dieser Mittelwert leicht an auf 446 EUR pro Buchung. Die Experten von Sunny Cars sehen über das Jahr keine großen Preisänderungen kommen. Insbesondere für die Hochsaison ist es wichtig, dass die Flottenanbieter bereits ein sehr großes Angebot signalisiert haben, das einer starken Nachfrage standhalten wird. Einzelne Engpässe zur Hochsaison und in Ferienzeitraumen ließen sich, insbesondere bei beliebten Fahrzeugklassen, jedoch nie völlig ausschließen. (red)