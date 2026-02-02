| news | destination
Visit Lauderdale launcht „Never Lose Your Splash”
Die Destination in Südflorida präsentiert mit „Never Lose Your Splash” ihre neue Kampagne, die das "Lebensgefühl der Region" widerspiegeln soll.
Greater Fort Lauderdale versteht sich als offenes und lebendiges Reiseziel, dessen Charakter stark vom Wasser geprägt ist. Die Region bietet Reisenden lebendige Stadtviertel, ein breites kulturelles Angebot, eine internationale Restaurantszene sowie zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Genau diese Verbindung aus lokalem Charme und internationalem Flair soll auch die neue Kampagne vermitteln. Als Botschafter fungiert der finnische Eishockeyspieler Anton Lundell, der in Greater Fort Lauderdale seine Wahlheimat gefunden hat.
Das 'Lebensgefühl' im Mittelpunkt
Greater Fort Lauderdale ist geprägt von 39km Sandstrände und 480km befahrbare Wasserwege. Dazwischen erleben Urlauber:innen entspanntes Beachlife, Kultur und Gastronomie – immer mit dem Wasser als verbindendem Element. Begleitet wird die Kampagne von infrastrukturellen Neuerungen, darunter zusätzliche Hotelangebote und erweiterte Flugverbindungen, die Greater Fort Lauderdales Position als vielseitiges Freizeit- und Geschäftsreiseziel stärken.
„Unsere Kampagne feiert das Lebensgefühl der Region vom ersten Moment an“, sagt Stacy Ritter, Präsidentin und CEO von Visit Lauderdale. „Sie inspiriert dazu, den Augenblick zu genießen, die Wasserwege zu erkunden und die Freude am Reisen neu zu entdecken.“ (Red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
