Swan Hellenic: Erste Expedition mit Walforschern

Swan Hellenic unterstützt seit Jahren aktiv die Walforschung. Eine 20-tägige Expeditionskreuzfahrt mit der SH Diana von Kap Hoorn zum Kap der Guten Hoffnung wird nun erstmals von zwei Walforschern begleitet. Die Professoren Ken Findlay und Jonathan Codd nutzen dabei die Möglichkeit, mit dem Schiff auch schwer erreichbare Regionen anzufahren, und leiten währenddessen an Bord ein Forschungsprogramm, an dem sich die Gäste direkt beteiligen können.

Einblicke in das Leben von Walen

Auf der Expeditionskreuzfahrt von Ushuaia in Argentinien nach Kapstadt in Südafrika (5. bis 25. März 2026) erläutern die beiden Walforscher ihre Arbeit in Workshops und interaktiven Beiträgen. Darüber hinaus haben Gäste die Möglichkeit bei dem Projekt Happy Whale mitzuwirken - dabei werden Wale vom Schiff aus getrackt um deren Zugverhalten zu dokumentieren. Mit der Erfassung tragen Gäste demnach aktiv dazu bei, Wale weltweit besser zu schützen und zu erhalten.

Forschungsarbeiten von Findlays und Codd:

Professor Findlays jahrzehntelange Forschungsarbeit über Meeressäuger war ausschlaggebend für den Erhalt von Walpopulationen in der südlichen Hemisphäre. Der Polarbiologe Professor Codd hat sich auf Tiermigration spezialisiert und einen Leitfaden entwickelt, der es den Gästen an Bord ermöglicht, sich praktisch in die Forschung einzubringen und das Verhalten sowie das ausgeprägte Zugverhalten von Walen zu studieren. Grundlage dafür ist das weltweite Forschungsprojekt Happy Whale, das Swan Hellenic bereits seit Jahren unterstützt.

Reisepreis: Von Kap zu Kap an Bord der SH Diana: ab Ushuaia (Argentinien) bis Kapstadt (Südafrika), 20 Nächte, 5. bis 25. März 2026, ab 12.150 EUR p.P. (Außenkabine), All-Inklusive 5-Sterne-Verpflegung und 24-Stunden-Service. (red)