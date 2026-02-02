tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Swan Hellenic: Erste Expedition mit Walforschern


SH Diana
Im März 2026 startet eine Reise von Kap zu Kap an Bord der SH Diana, bei der Gäste aktiv in die Walforschung eingebunden werden.

Swan Hellenic unterstützt seit Jahren aktiv die Walforschung. Eine 20-tägige Expeditionskreuzfahrt mit der SH Diana von Kap Hoorn zum Kap der Guten Hoffnung wird nun erstmals von zwei Walforschern begleitet. Die Professoren Ken Findlay und Jonathan Codd nutzen dabei die Möglichkeit, mit dem Schiff auch schwer erreichbare Regionen anzufahren, und leiten währenddessen an Bord ein Forschungsprogramm, an dem sich die Gäste direkt beteiligen können.

Einblicke in das Leben von Walen

Auf der Expeditionskreuzfahrt von Ushuaia in Argentinien nach Kapstadt in Südafrika (5. bis 25. März 2026) erläutern die beiden Walforscher ihre Arbeit in Workshops und interaktiven Beiträgen. Darüber hinaus haben Gäste die Möglichkeit bei dem Projekt Happy Whale mitzuwirken - dabei werden Wale vom Schiff aus getrackt um deren Zugverhalten zu dokumentieren. Mit der Erfassung tragen Gäste demnach aktiv dazu bei, Wale weltweit besser zu schützen und zu erhalten.

Forschungsarbeiten von Findlays und Codd:
Professor Findlays jahrzehntelange Forschungsarbeit über Meeressäuger war ausschlaggebend für den Erhalt von Walpopulationen in der südlichen Hemisphäre. Der Polarbiologe Professor Codd hat sich auf Tiermigration spezialisiert und einen Leitfaden entwickelt, der es den Gästen an Bord ermöglicht, sich praktisch in die Forschung einzubringen und das Verhalten sowie das ausgeprägte Zugverhalten von Walen zu studieren. Grundlage dafür ist das weltweite Forschungsprojekt Happy Whale, das Swan Hellenic bereits seit Jahren unterstützt.

Reisepreis: Von Kap zu Kap an Bord der SH Diana: ab Ushuaia (Argentinien) bis Kapstadt (Südafrika), 20 Nächte, 5. bis 25. März 2026, ab 12.150 EUR p.P. (Außenkabine), All-Inklusive 5-Sterne-Verpflegung und 24-Stunden-Service. (red) 

  swan hellenic, sh diana, walforschung, wale, walbeobachtung, expedition

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
3 Februar 2026

16:37
PEP-Tarife von NCL - Stand 3. Februar 2026
16:24
Umfrage: Olympische Spiele kurbeln Wintertourismus an
15:47
Lufthansa nimmt 25 neue Flugzeuge in Betrieb
15:17
Israel: Globales Strategietreffen des Tourismusministeriums
14:48
Olimar: Im Sommer nonstop von Wien auf die Azoren
11:55
AirHelp: Fliegen mit Sondergepäck
11:13
TUI Cruises: Neue "Rainbow Cruise" im Herbst 2027
10:23
Discover Airlines kündigt neue Langstreckenkabine an

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.