| news | itb » nachhaltigkeit
Adventure Travel & Responsible Tourism auf der ITB Berlin 2026
Vom 3. bis 5. März 2026 präsentieren über 50 Aussteller aus 27 Ländern im Segment „Adventure Travel & Responsible Tourism“ nachhaltige und erlebnisorientierte Reiseangebote.
Abenteuer- und Erlebnisreisen gehören zu den dynamischsten Segmenten der globalen Tourismusbranche. Individuelle, aktive und naturnahe Reisen prägen zunehmend das Reiseerlebnis, während nachhaltige und sozial verantwortliche Angebote an Bedeutung gewinnen. Auf der ITB Berlin 2026 zeigt sich dieser Trend im Segment „Adventure Travel & Responsible Tourism“ in Halle 4.1, das sich als internationales Forum für verantwortungsbewusste und erlebnisorientierte Reiseformen etabliert hat.
Viele Newcomer
Über 50 Aussteller aus 27 Ländern präsentieren Konzepte für umweltverträgliche Outdoor-Erlebnisse, naturnahe Reiseformen, Community-basierten Tourismus und nachhaltige Geschäftsmodelle. Das Angebot reicht von Trekking- und Expeditionsreisen über Wassersport- und Wildlife-Angebote bis hin zu zertifizierten nachhaltigen Tourismuskonzepten.
Dieses Jahr stehen dabei neben etablierten Ausstellern auch zahlreiche Newcomer auf der Messe, darunter Hokkaido Tourism Promotion und der Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Peru präsentiert sich erstmals als Adventure Travel Partner und zeigt der internationalen Fachwelt seine vielfältigen Abenteuerreiseangebote und beeindruckenden Naturlandschaften. Besucher:innen können die Angebote an den Ständen in Halle 23 und Halle 4.1 entdecken.
ITB Lighthouse Stage und Kongress
Ergänzend informiert die ITB Lighthouse Stage in Halle 4.1 über aktuelle Entwicklungen im Adventure Travel & Responsible Tourism. Panels, Keynotes und Best-Practice-Beispiele behandeln Themen wie Abenteuer- und Radtourismus, Klimaschutz, Wildtierbeobachtung, Astro- und Geotourismus sowie barrierefreies Reisen.
Der ITB Berlin Kongress 2026 setzt ebenfalls auf verantwortungsbewusste Tourismusstrategien. Unter dem Motto „Leading Tourism into Balance“ diskutieren internationale Expert:innen über Diversity & Inclusion, Adventure, Youth & Outdoor Travel sowie nachhaltige Unternehmensstrategien im Responsible Tourism Track.
Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung
Nachhaltigkeit steht auch bei Guided Tours, Zertifizierungen und Awards im Mittelpunkt. Fachbesucher:innen erhalten praxisnahe Einblicke in klimafreundliche Anpassungen von Destinationen und innovative Projekte. Ausgezeichnet werden Initiativen für Menschenrechte, Klimaschutz und Barrierefreiheit, unter anderem mit dem TO DO Award, Green Destinations Top 100 Story Awards und dem ITB Earth Award.
Hinweis für die Anreise: In Kooperation mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) können Fachbesucher:innen und Aussteller vergünstigte Tickets für den öffentlichen Nahverkehr zusammen mit dem Messe-Ticket erwerben. (red)
itb, itb 2026, itb berlin, messe, reisemesse, fachmesse, nachhaltigkeit, adventure travel, responsible tourism
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
23 Januar 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
TUI Care Foundation startet Turtle Aid Projekt in Apulien
In Apulien wurde ein neues...
-
32 neue Signature-Touren von G Adventures & National Geographic
G Adventures und National Geographic...
-
TUI Academy Dominican Republic schafft neue Arbeitsplätze
In der östlichen Region der...
-
TUI Care Foundation: Symbolische Adoptionen als Geschenk
Mit einer symbolischen Adoption von...
-
TUI Care Foundation: Nachhaltige Projekte hautnah erleben
Reisende können die weltweiten Projekte...