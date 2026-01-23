Adventure Travel & Responsible Tourism auf der ITB Berlin 2026

Abenteuer- und Erlebnisreisen gehören zu den dynamischsten Segmenten der globalen Tourismusbranche. Individuelle, aktive und naturnahe Reisen prägen zunehmend das Reiseerlebnis, während nachhaltige und sozial verantwortliche Angebote an Bedeutung gewinnen. Auf der ITB Berlin 2026 zeigt sich dieser Trend im Segment „Adventure Travel & Responsible Tourism“ in Halle 4.1, das sich als internationales Forum für verantwortungsbewusste und erlebnisorientierte Reiseformen etabliert hat.

Viele Newcomer

Über 50 Aussteller aus 27 Ländern präsentieren Konzepte für umweltverträgliche Outdoor-Erlebnisse, naturnahe Reiseformen, Community-basierten Tourismus und nachhaltige Geschäftsmodelle. Das Angebot reicht von Trekking- und Expeditionsreisen über Wassersport- und Wildlife-Angebote bis hin zu zertifizierten nachhaltigen Tourismuskonzepten.

Dieses Jahr stehen dabei neben etablierten Ausstellern auch zahlreiche Newcomer auf der Messe, darunter Hokkaido Tourism Promotion und der Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Peru präsentiert sich erstmals als Adventure Travel Partner und zeigt der internationalen Fachwelt seine vielfältigen Abenteuerreiseangebote und beeindruckenden Naturlandschaften. Besucher:innen können die Angebote an den Ständen in Halle 23 und Halle 4.1 entdecken.

ITB Lighthouse Stage und Kongress

Ergänzend informiert die ITB Lighthouse Stage in Halle 4.1 über aktuelle Entwicklungen im Adventure Travel & Responsible Tourism. Panels, Keynotes und Best-Practice-Beispiele behandeln Themen wie Abenteuer- und Radtourismus, Klimaschutz, Wildtierbeobachtung, Astro- und Geotourismus sowie barrierefreies Reisen.

Der ITB Berlin Kongress 2026 setzt ebenfalls auf verantwortungsbewusste Tourismusstrategien. Unter dem Motto „Leading Tourism into Balance“ diskutieren internationale Expert:innen über Diversity & Inclusion, Adventure, Youth & Outdoor Travel sowie nachhaltige Unternehmensstrategien im Responsible Tourism Track.

Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung

Nachhaltigkeit steht auch bei Guided Tours, Zertifizierungen und Awards im Mittelpunkt. Fachbesucher:innen erhalten praxisnahe Einblicke in klimafreundliche Anpassungen von Destinationen und innovative Projekte. Ausgezeichnet werden Initiativen für Menschenrechte, Klimaschutz und Barrierefreiheit, unter anderem mit dem TO DO Award, Green Destinations Top 100 Story Awards und dem ITB Earth Award.

Hinweis für die Anreise: In Kooperation mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) können Fachbesucher:innen und Aussteller vergünstigte Tickets für den öffentlichen Nahverkehr zusammen mit dem Messe-Ticket erwerben. (red)