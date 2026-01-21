"Nihao China": Neue App für internationale Reisende

Die neue App „Nihao China“ wurde im Dezember 2025 im Rahmen der China International Travel Mart vorgestellt. Sie richtet sich gezielt an internationale BesucherInnen und soll das Reisen nach und innerhalb Chinas vereinfachen. Entwickelt wurde die digitale Plattform gemeinsam vom Fremdenverkehrsamt China und UnionPay.

Zentrale Funktionen für Reisen und Alltag

Die „Nihao China“ App bietet eine breite Palette an zentralen Features, die speziell darauf ausgerichtet sind, Hürden für internationale Reisende abzubauen und den Aufenthalt komfortabler zu gestalten:

Einheitliche Zahlungsabwicklung: NutzerInnen können sich mit einer E-Mail oder Apple-ID anmelden und internationale Bankkarten (UnionPay, Visa, Mastercard) verknüpfen. Die App zeigt Echtzeit-Wechselkurse für über 160 Währungen an und integriert UnionPay, Alipay und WeChat Pay für einen reibungslosen Zahlungsverkehr.

Reise- und Mobilitätsservices: Die Plattform bietet Zugänge zu über 300 Drittanbieter-Services, einschließlich Zugtickets, Essenslieferung, Hotelbuchungen und Shopping. Außerdem funktioniert die App als Transit-Zahlungslösung für U-Bahn-Systeme in 43 Städten und Busnetze in über 1.760 Regionen – ohne separate Fahrkarte.

Steuererstattung und zusätzliche Dienste: In wichtigen Städten wie Peking und Shanghai hat die App bereits eine vereinfachte Steuererstattungsfunktion integriert, wobei eine schrittweise Ausweitung auf alle relevanten Rückerstattungsszenarien geplant ist.

Intelligente Navigation und Sprachunterstützung: Mit integrierter Echtzeit-Übersetzung (u. a. Chinesisch–Englisch) und mehrsprachiger Benutzeroberfläche können Besucher leicht durch Städte navigieren und lokale Informationen abrufen. Die App enthält zudem standortbasierte Karten für nahegelegene Geldautomaten, Wechselstuben und weitere Services.

Weitere Entwicklungen geplant

Künftig soll die App um zusätzliche Services erweitert werden, darunter Visa-Dienstleistungen, virtuelle SIM-Aktivierung sowie Buchungsmöglichkeiten für Museen und Sehenswürdigkeiten. Ein integrierter digitaler Assistent unterstützt bei Fragen zu Transport, Sehenswürdigkeiten und Gastronomie. Für weitere Informationen und Destinationswisswen steht der Reisebranche das E-Learning-Programm „China Travel Course“ und die „Nihao China“- Podcastreihe zur Verfügung. (red)