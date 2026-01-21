Sunny Cars: Mietwagen in den Semesterferien günstiger als 2025

Die Raten für einen Mietwagen sind in vielen beliebten Ziele heuer deutlich günstiger als noch im Vergleichszeitraum vor einem Jahr. Im europäischen Ausland wird in keiner der Top-Destination die Marke von 200 EUR für eine Woche Mietwagen-Urlaub geknackt und auch in den USA zeichnet sich ein eher moderates Preisbild ab. Mietwagen-Anbieter Sunny Cars gibt eine detaillierte Übersicht über die aktuellen Preise in den beliebtesten Mietwagen-Destinationen für die Ferienzeit.

Durchschnittspreise sinken

Wie Sunny Cars in der Aussendung mitteilt, zahlen Reisende in Spanien derzeit durchschnittlich 16 EUR pro Tag, in Griechenland, Portugal und Italien etwa 20 EUR. In den USA liegt der Tagessatz bei knapp 53 EUR. Im Vergleich zu diesm Zeitraum in 2025 sind die Preise demnach in fast allen beliebten Destinationen gesunken, mit Ausnahme einzelner Orte in Portugal und an der US-Ostküste. Auch im Vergleich zu den Weihnachtsferien 2025 zeigt sich ein niedrigeres Preisniveau: Auf Mallorca lagen die Tagespreise über die Feiertage noch bei 35 EUR, auf Mykonos bei 28 EUR, auf Sizilien bei 36 EUR und auf Madeira bei knapp 55 EUR. „Wir erkennen hier das Wirken zweier Faktoren: zum einen haben sich die Mietwagenpreise über die vergangenen Monate stabilisiert und zum anderen zählen die Winterferien noch nicht zur Hochsaison für Mietwagen-Urlaub“, begründet Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars, die günstigen Preise.

Beliebte Zielgebiete und Wochenpreise

Folgende Zielgebiete verzeichnen aktuell die höchste Zahl an neuen Anmietungen:

Spanien Portugal USA Italien Griechenland

Übersicht Wochenpreise für einen Kleinwagen (Zeitraum 01.-08.02.26, Preisanalyse vom 21.01.26):

USA: Miami 370 EUR pro Woche (2025: 411 EUR), New York 364 EUR (2025: 347 EUR).

Miami 370 EUR pro Woche (2025: 411 EUR), New York 364 EUR (2025: 347 EUR). Italien: Festland und Sizilien 143 EUR pro Woche, Venedig über 200 EUR.

Festland und Sizilien 143 EUR pro Woche, Venedig über 200 EUR. Spanien: Mallorca 114 EUR, Málaga 120 EUR (2025: 141/133 EUR).

Mallorca 114 EUR, Málaga 120 EUR (2025: 141/133 EUR). Portugal: Algarve 99 EUR, Madeira 196 EUR (2025: 114/142 EUR).

Algarve 99 EUR, Madeira 196 EUR (2025: 114/142 EUR). Griechenland: Durchschnittlich 135 EUR pro Woche für Festland und Inseln wie Mykonos, Kreta oder Korfu (2025: 169–170 EUR).

(red)