Wanted: Seekuh aus Florida auf der Ferien-Messe Wien verschwunden

Einen schmerzlichen Verlust hat Visit Florida nach Ende der Ferien-Messe in Wien zu beklagen: Das (beinahe) lebensgroße Sehkuh-Stofftier "Manni", treues und teures Makottchen des Bundesstaates, ist verschwunden.

Am letzten Tag der Messe - genauer gesagt am 18. Jänner 2026 zwischen 18 und 22 Uhr - wurde die Plüsch-Seekuh vom Stand C-0924 in der Halle C entwendet. "Manni" ist ca. 1,80m groß und eine Sonderanfertigung des weltbekannten Stofftier-Herstellers Steiff.

Gern gesehener Messegast

Das Maskottchen, seit geraumer Zeit treuer Begleiter des Teams von Visit Florida bei Veranstaltungen sowie auf Messen, sorgt stets für lachende Kinderaugen und wird daher schmerzlich vermisst!

Zweckdienliche Hinweise über den Verbleib von "Manni" bitte an Visit Florida unter visitflorida@gce-agency.com.