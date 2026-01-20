tip

Wanted: Seekuh aus Florida auf der Ferien-Messe Wien verschwunden


Einen schmerzlichen Verlust hat Visit Florida nach Ende der Ferien-Messe in Wien zu beklagen: Das (beinahe) lebensgroße Sehkuh-Stofftier "Manni", treues und teures Makottchen des Bundesstaates, ist verschwunden. 

Manni wird vermisst

Am letzten Tag der Messe - genauer gesagt am 18. Jänner 2026 zwischen 18 und 22 Uhr - wurde die Plüsch-Seekuh vom Stand C-0924 in der Halle C entwendet. "Manni" ist ca. 1,80m groß und eine Sonderanfertigung des weltbekannten Stofftier-Herstellers Steiff. 

Gern gesehener Messegast

Das Maskottchen, seit geraumer Zeit treuer Begleiter des Teams von Visit Florida bei Veranstaltungen sowie auf Messen, sorgt stets für lachende Kinderaugen und wird daher schmerzlich vermisst!

Zweckdienliche Hinweise über den Verbleib von "Manni" bitte an Visit Florida unter visitflorida@gce-agency.com

Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



