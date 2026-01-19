ÖAMTC erwartet starkes Reisejahr 2026

Auch für 2026 erwarten die ReiseexpertInnen des ÖAMTC eine hohe Reiselust. Dabei gilt: ob Badeurlaub, Städtetrip oder Kreuzfahrt – wer verreisen möchte, sollte frühzeitig planen und buchen, denn der Trend weg von Last-Minute-Angeboten hin zu Frühbucher-Modellen setzt sich weiter fort. Hintergrund ist das zunehmende Dynamic Pricing, bei dem sich Preise je nach Nachfrage und Auslastung rasch verändern können. SpätbucherInnen müssen dadurch oft mit höheren Kosten rechnen, wie Thomas Oppenheim, Leiter der ÖAMTC-Reisebüros, erklärt.

Gleichzeitig zeigt sich eine wachsende Nachfrage nach individuell gestalteten Reisen. Viele UrlauberInnen legen Aktivitäten und Ausflüge bereits im Vorfeld fest. Unterstützung bietet dabei - sowohl bei der Planung als auch vor Ort - unter anderem die ÖAMTC App Meine Reise.

Trends 2026: Coolcation, Kreuzfahrten und Klassiker

Was sich bereits 2025 abzeichnete, setzt sich im Reisejahr 2026 fort: Destinationen im Norden Europas gewinnen weiter an Bedeutung. „Viele Reisende möchten der zunehmenden Sommerhitze und extremen Wetterbedingungen im Süden entgehen“, so Oppenheim. Skandinavien sowie nahegelegene Alternativen wie die deutsche Ostseeküste verzeichnen steigende Nachfrage.

Unverändert beliebt bleiben klassische Sommerziele. Italien und Kroatien zählen weiterhin zu den meistgewählten Urlaubsländern, ebenso Flugreisen nach Griechenland und Spanien, die auch 2026 mit einer breiten Angebotsvielfalt punkten. Besonders dynamisch entwickelt sich der Kreuzfahrtbereich. Ob Mittelmeer, Nordeuropa oder Flusskreuzfahrten – die Nachfrage steigt in allen Segmenten.

Großevents beeinflussen Reiseplanung

Mehrere internationale Großereignisse werden 2026 die Reiseentscheidungen zusätzlich beeinflussen. Dazu zählen die Olympischen Winterspiele im Februar in Italien sowie die Fußball-Weltmeisterschaft in Amerika. Aufgrund der Qualifikation Österreichs werden bestimmt auch viele heimische Fans nach Amerika reisen. "Dabei sollte man unbedingt die Einreisebestimmungen kennen und frühzeitig die Gültigkeit aller Reisedokumente überprüfen", empfiehlt Reiseexpertin Yvette Polasek. Alle wichtigen Informationen zur Einreise finden sich in der ÖAMTC-Länderinfo unter www.oeamtc.at/laenderinfo

Internationale Gäste werden im Mai auch in Wien erwartet: Mit dem Eurovision Song Contest kommt musikalische Stimmung in die Bundeshauptstadt. Wer keine Tickets ergattern konnte, kann von 12. bis 16. Mai bei zahlreichen Events und Public Viewings dennoch ESC-Feeling erleben. "Wer es lieber ruhiger mag oder möglichst kostengünstig urlauben möchte, sollte Destinationen mit Großevents allerdings meiden", rät Polasek. (red)