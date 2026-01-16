Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 03/04

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Demonstrationen in Leipzig:

Für morgigen Samstag, den 17.01., sind im Leipziger Stadtteil Connewitz Proteste mehrerer Antifa-naher Gruppen angekündigt. Der Stadtteil gilt seit Jahren als politischer Brennpunkt, in dem es bei Demonstrationen regelmäßig zu Polizeieinsätzen kommt. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Demonstration gegen neue chinesische Botschaft in London:

Ebenfalls am Samstag kommt es in der britischen Hauptstadt London voraussichtlich zu einer Demonstration gegen die geplante Eröffnung einer neuen chinesischen Botschaft in der ehemaligen Royal Mint. Das Vorhaben wird von Kritikern als sicherheits- und außenpolitisch sensibel bewertet und hat bereits mehrfach Proteste ausgelöst. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind nicht auszuschließen.

Präsidentschaftswahlen in Portugal:

Am Sonntag, den 18.01., finden in Portugal Präsidentschaftswahlen statt. Das Amt des Präsidenten hat vor allem eine moderierende und kontrollierende Funktion im politischen System, spielt aber in Krisenzeiten eine wichtige Rolle. Im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündung der Ergebnisse sind Demonstrationen möglich. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist insbesondere am Wahltag zu rechnen.

Streik im öffentlichen Nahverkehr in Neapel:

Am Montag, den 19.01., soll in der süditalienischen Metropole Neapel ein von der Gewerkschaft OSP FAISA-CONFAIL organisierter Streik im öffentlichen Nahverkehr stattfinden. Arbeitskämpfe im Transportsektor sind in der Region Kampanien keine Seltenheit und führen häufig zu kurzfristigen Ausfällen. Sollte der Streik wie geplant stattfinden, ist mit Einschränkungen im lokalen Nahverkehr zu rechnen. Reisende sollten zusätzliche Zeit einplanen.

Großdemonstration der Landwirte in Straßburg:

Für Dienstag, den 20.01., wurde in Straßburg eine Großdemonstration von Landwirten angekündigt. Hintergrund sind anhaltende Proteste gegen agrarpolitische Maßnahmen und steigende Kosten, die zuletzt landesweit für Blockaden gesorgt haben. Auf den Zufahrtswegen nach Straßburg, insbesondere auf der A35, A4 und RN4, ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße können nicht ausgeschlossen werden.

Tag der Einheit in der Ukraine:

Am Donnerstag, den 22.01., wird in der Ukraine der Tag der Einheit begangen. Der Gedenktag erinnert an die Vereinigung ukrainischer Landesteile im Jahr 1919 und hat angesichts der aktuellen politischen und militärischen Lage eine hohe symbolische Bedeutung. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und möglichen Demonstrationen ist zu rechnen. Lokale Verkehrseinschränkungen und Zwischenfälle sind nicht auszuschließen.