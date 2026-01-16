TUI verzeichnet starken Buchungsauftakt für Sommer 2026

„Wir befinden uns aktuell in den stärksten Buchungswochen und sehen einen klaren Trend zum Vorausplanen – vor allem Familien wollen Planungssicherheit“, sagt Gottfried Math, Geschäftsführung TUI Österreich, im Rahmen eines Pressegesprächs zum Auftakt der Wiener Ferien-Messe. Die Buchungslage für den Sommer 2026 liegt laut TUI deutlich über dem Vorjahr.

Große Reiselust und viele Frühbucher

85% der ÖsterreicherInnen planen für 2026 mindestens eine Urlaubsreise. Mehr als die Hälfte davon gibt an, im Vergleich zum Vorjahr öfter oder mehr verreisen zu wollen. Strandurlaub bleibt mit 76% die beliebteste Reiseform. Mehr als ein Drittel der Befragten plant zudem, einen Kontinent zu bereisen, den sie bislang noch nicht kennen. Zu den meistgebuchten Destinationen zählen klassische Mittelmeerländer wie Griechenland, die Türkei, Spanien, Italien und Kroatien sowie Fernziele wie die USA, Thailand und der Indische Ozean.

FrühbucherInnen profitieren derzeit von Ermäßigungen von bis zu 40% sowie von der TUI Familienaktion, bei der Kinder ab 149 EUR verreisen. Die Aktion ist noch bis 19. Jänner 2026 buchbar. Der Familienanteil für den Sommer 2026 liegt aktuell bei 42%. "Das ist ein Plus von 4% zum Vorjahr – und das freut mich natürlich, weil es unser Ziel ist, dass der Urlaub für Familien leistbar bleibt“, so Math.

All Inclusive und Kreuzfahrten gefragt

Kreuzfahrten, Cluburlaub und All Inclusive-Angebote sind aktuell besonders gefragt. Laut einer aktuellen Umfrage von YouGov ziehen demnach 29% der Befragten 2026 eine Kreuzfahrt in Betracht, beim Cluburlaub sind es 30%. Dass All Inclusive-Reisen weiter an Bedeutung gewinnen, zeigen auch die aktuellen TUI-Daten. Demnach werden bei TUI 58% der Reisen mit All Inclusive gebucht - ein Plus von 3% gegenüber dem Vorjahr. Vier der fünf meistgebuchten Hotels der TUI Gäste für den Sommer 2026 sind TUI Magic Life Clubs. Auch der Anteil der Alleinreisenden steigt: 31% der Reisenden planen 2026 eine Reise allein, der Anteil der Solo-Buchungen bei TUI ist im Vergleich zum Vorjahr um 6% gestiegen.

Sommerflugprogramm und neue Hotels

Das Sommerflugprogramm der TUI in Österreich umfasst rund 370 Abflüge zu 46 Destinationen in 12 Ländern. Neben Wien werden auch Flüge ab Salzburg, Graz, Linz und Innsbruck angeboten. Zu den meistgebuchten Flugzielen ab Österreich zählen Antalya, Heraklion und Rhodos. Neu im Programm ab Wien ist Bodrum.

Das weltweite Hotelportfolio wurde um 15 neue Häuser der Marken TUI Blue, TUI Kids Club und Riu erweitert. Neu im Angebot sind unter anderem der TUI Kids Club AQI Pegasos Royal an der Türkischen Riviera sowie der erste TUI Kids Club in Italien, der TUI Kids Club Gardaland Magic am Gardasee. Weitere Neueröffnungen sind das TUI Blue Pardu auf Sardinien, das Akram Didim Hotel an der Türkischen Ägäis sowie das Riu Ventura in Cancún, das Riu Palace Swahili in Sansibar und das TUI Blue Curaçao. (red)