Mandarin Oriental eröffnet erstes Hotel auf Mallorca

Wie die Luxushotelguppe in einer aktuellen Aussendung mitteilt, liegt das Haus in Calvià nahe Puerto Portals, eingebettet in Aleppo-Kiefern mit Blick auf das Mittelmeer. Die Anlage verfügt über 131 Zimmer und Suiten, mehrere Restaurants und Bars, einen Wellnessbereich sowie vielfältige Freizeiteinrichtungen und kuratierte Gästeerlebnisse. Die Eröffnung ist bereits für Frühjahr 2026 geplant.

Suiten und Design

Die 131 Zimmer und Suiten zeichnen sich laut Mandarin Oriental durch zeitgenössische Eleganz kombiniert mit lokaler Handwerkskunst und natürlichen Materialien aus. Zum Angebot gehören dabei im Detail: 26 Suiten, neun Casitas, 19 Zimmer und Suiten mit Plunge-Pools sowie drei Rooftop-Suiten mit privaten Pools.

Kulinarisches Angebot

Das Resort bietet darüber hinaus eine vielfältige Auswahl an Restaurants, die unterschiedliche Küchenstile verbinden. Im Matsuhisa von Nobu Matsuhisa genießen Gäste japanisch-inspirierte Gerichte sowie Sashimi und Sushi vor der Kulisse des Mittelmeers. Leña by Dani García ist ein modernes Steakhouse, das lokale und spanische Spezialitäten präsentiert, während Jacinta authentische mexikanische Küche mit modernen Einflüssen serviert. Im Leppoc stehen mediterrane und levantinische Gerichte auf der Karte, ergänzt durch regionale Weine. Das Sobretaula bietet Tapas auf der Terrasse, serviert mit Cava und Cocktails, und die Aubara Poolbar lädt zu leichten Mahlzeiten und Getränken im Freien ein.

Wellness und Freizeit

Der Wellnessbereich bietet neun Behandlungsräume, darunter Paar-Suiten, einen Ruheraum sowie exklusive Signature-Behandlungen wie die Curandero Experience und Tea Ceremony. Zur Anlage gehören außerdem zwei Außenpools für Erwachsene, ein Außenpool für Kinder, ein Innenpool und ein Fitnesscenter. Weitere Einrichtungen sind Hydromassagepools, Dampfbäder, Kaltwasserbecken und Aromatherapieduschen. (red)