Lifecard-Travel-Assistance erneut Testsieger bei Reiseversicherern


Ranking: Deutschlands fairste Reiseversicherer
Die Lifecard Travel Assistance (LTA) belegt im Ranking der fairsten Reiseversicherer von ServiceValue und Focus Money erneut den ersten Platz.

In der aktuellen Studie der ServiceValue GmbH in Kooperation mit Focus Money belegt LTA den ersten Platz und erhält erneut die Bewertung „Sehr gut“. Damit wird das Unternehmen bereits zum neunten Mal in Folge für seine "faire und kundenorientierte" Schadenregulierung ausgezeichnet. Insgesamt wurden 37 Anbieter untersucht. 16 Versicherer erreichten die Bewertung „Sehr gut“. An der Spitze liegt die Lifecard-Travel-Assistance mit einem Mittelwert von 2,57, gefolgt von der Berlin Direkt Versicherung (2,59) und den ADAC Versicherungen (2,60).

Befragung und Auswertung 

Grundlage der Auszeichnung ist eine unabhängige, bevölkerungsrepräsentative Online-Befragung von VersicherungskundInnen in Deutschland. Befragt wurden dabei ausschließlich Versicherte, die innerhalb der vergangenen 36 Monate auch tatsächlich einen Schaden- oder Leistungsfall gemeldet haben. Insgesamt flossen so 61.782 KundInnenurteile aus 19 Versicherungssparten in die Analyse ein. Bewertet wurde die Schaden- und Leistungsregulierung auf einer fünfstufigen Skala von „ausgezeichnet“ bis „schlecht“. Die Platzierungen ergeben sich aus dem ungewichteten Mittelwert aller Kundenbewertungen; je niedriger der Wert, desto besser das Ergebnis.

„Der Testsieg ist für uns ein starkes Signal“, sagt Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer der Lifecard-Travel-Assistance. „Er zeigt, dass unsere KundInnen unsere Schadenregulierung nicht nur als gut, sondern im direkten Vergleich als die fairste am Markt bewerten.“ (red)

