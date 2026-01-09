Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 02/03

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Parlamentswahlen in Myanmar:

Die von den Militärbehörden angekündigten allgemeinen Wahlen in Myanmar sollen am Sonntag, den 11.01. und 25.01. in mehreren Phasen abgehalten werden. Der Urnengang erfolgt vor dem Hintergrund des seit 2021 andauernden Bürgerkriegs und eines international kritisierten Militärregimes, weshalb die Sicherheitslage als besonders volatil gilt. Während des Wahlzeitraums kann es zu Unruhen, bewaffneten Angriffen und Entführungen kommen; Bewegungseinschränkungen, Kontrollpunkte und Ausgangssperren sind möglich.

Parlamentswahlen in Benin:

Auch in Benin finden am Sonntag Parlamentswahlen statt. Die Wahlen bestimmen die Zusammensetzung der Nationalversammlung und gelten als wichtiger Indikator für die politische Stabilität des Landes. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen; bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich, die zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen können.

Landesweiter Ärztestreik in Nigeria:

Der nigerianische Verband der niedergelassenen Ärzte (NARD) hat angekündigt, ab Montag, den 12.01., einen landesweiten Streik mit anschließenden Protesten bis zum 16.01. fortzusetzen, sofern keine Einigung erzielt wird. Hintergrund sind langjährige Auseinandersetzungen über Gehälter, Arbeitsbedingungen und die Finanzierung des Gesundheitssystems. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und möglichen Zusammenstößen zu rechnen.

Landesweiter Taxistreik in Italien:

Am Dienstag, den 13.01., ist in Italien ein ganztägiger landesweiter Taxistreik angekündigt. Der Protest richtet sich gegen geplante Reformen und Wettbewerbsregelungen im Transportsektor. Es ist mit erheblichen Einschränkungen im Taxi- und teilweise auch im Busverkehr zu rechnen; Verspätungen und Ausfälle sind möglich. Reisende sollten zusätzliche Zeit einplanen und sich vorab informieren.

Demonstration in Lissabon:

Ebenfalls für Dienstag hat die Gewerkschaft CGTP-IN in Lissabon eine Demonstration angekündigt, die vom Largo Camões nach São Bento führen soll. Die Kundgebung steht im Zusammenhang mit arbeits- und sozialpolitischen Forderungen der Gewerkschaften. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Uganda:

Am Donnerstag, den 15.01., finden in Uganda Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Der Urnengang erfolgt in einem politisch angespannten Umfeld, nachdem es bei früheren Wahlen zu Protesten und einer landesweiten Abschaltung des Internets gekommen war. Im Vorfeld und nach der Verkündung der Ergebnisse sind Demonstrationen möglich; die Sicherheitsmaßnahmen werden verstärkt. Reisende sollten Wahlveranstaltungen meiden und Hinweise der Behörden beachten.