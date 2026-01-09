Europäische Reiseversicherung stärkt Vertrieb in Westösterreich

Mit Rebecca Speidel hat die Europäische Reiseversicherung seit Dezember 2025 zusätzliche Vertriebskompetenz ins Outgoing-Team geholt. Sie übernimmt die täglichen Aufgaben im Vertrieb sowie die persönliche Betreuung der Reisebüro-Partner in Tirol, Vorarlberg und dem Salzburger Pinzgau. Persönliche Kennenlernen sind direkt zum Jahresbeginn geplant – zum Beispiel am Stand der Europäischen Reiseversicherung auf der Ferienmesse Wien (15. – 18. Jänner, Messe Wien, Halle C, Stand C-0833) oder im Rahmen von persönlichen Besuchen vor Ort.

Wahltirolerin mit viel Erfahrung

Die gebürtige Deutsche bringt umfassende internationale Tourismuserfahrung in ihre neue Funktion ein. Sie lebt seit 2017 in Tirol und ist der Region nicht nur beruflich, sondern auch persönlich eng verbunden. Nach ihrer Ausbildung zur Europakorrespondentin und einem Studium in Tourismus- und Eventmanagement sammelte sie wertvolle Erfahrung in der Hotellerie, im Destinationsmarketing sowie im internationalen Vertrieb.

„Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt Speidel, die bereits knapp 60 Länder bereist hat. „Der persönliche Austausch mit Reisebüros und das Verständnis für unterschiedliche Märkte und Reisebedürfnisse sind für mich zentrale Erfolgsfaktoren.“

Präsenz nachhaltig stärken

Rebecca Speidel ist Teil des Outgoing-Teams der Europäischen Reiseversicherung unter der Leitung von Alois Genner. Gemeinsam mit Franz Tesar, Ruud Klerks, Robert Bunzl und Benedikt Habsburg-Lothringen unterstützt sie den Gesamt-Vertriebsleiter Kevin Radinger in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit dem stationären Vertrieb. Das Team ist zudem auf der Ferien-Messe Wien vertreten und freut sich dort wie auch bei persönlichen Besuchen auf den Austausch mit den Reisebüro-Partnern.

„Mit Rebecca Speidel gewinnen wir eine äußerst engagierte Kollegin mit internationalem Tourismus-Hintergrund und starker regionaler Verankerung. Sie versteht die Anliegen der Reisebüro-Partner und wird unsere Präsenz im Westen Österreichs nachhaltig stärken“, freut sich Alois Genner, Vertriebsleiter Outgoing, auf die Zusammenarbeit.

Kontakt Region West

Rebecca Speidel

E-Mail: rebecca.speidel@europaeische.at

Mobil: +43 676 88246 185 (red)