Studiosus: 50 Eventreisen und Kulturtrips

Die Aufführung von Giuseppe Verdis „La traviata“ steht bei der neuen kultimer-Reise an vier Terminen im Juli und August 2026 auf dem Programm - inklusive einem Blick hinter die Kulissen der Seebühne und einer Einführung zu Komponist, Werk und Aufführung durch die Studiosus-Reiseleitung. Außerdem besuchen die Gäste die Wallfahrtskirche in Birnau, die Pfahlbauten von Unteruhldingen, Meersburg mit seinen Fachwerkhäusern sowie das Zeppelinmuseum in Friedrichshafen mit der weltgrößten Sammlung zur Luftschifffahrt.

Der viertägige Kulturtrip ist inklusive Ausflüge, Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel in Lindau mit Frühstück, einem Abendessen im Hotel, der Schifffahrt zum/vom Event, der Opernkarte in der 1. Kategorie sowie der speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleitung ab 1.530 EUR pro Person im Doppelzimmer buchbar.

Oslo für Fotografen

Vom modernen Opernhaus bis zum Vogelparadies am Sognsvann: Auf der neuen kultimer-Eventreise „Oslo für Fotografen“ erleben die Studiosus-Gäste die norwegische Metropole zusammen mit dem Fotografen Stefan Seip und richten den Fokus auf die schönsten Motive. Das Expertenwissen aus Seips spannenden Vorträgen können sie gleich anwenden, wenn sie mit ihrer Reiseleitung die kulturellen Hotspots vom Viertel Aker Brygge bis zum Vigelandpark entdecken.

Inklusive Fährpassagen von Kiel nach Oslo und zurück, zwei Schiffsübernachtungen, vier Übernachtungen in Oslo im 4-Sterne-Hotel mit Frühstück, zwei Abendessen an Bord der Fährschiffe, Besichtigungsprogramm sowie der speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleitung kostet die Reise ab 2.585 EUR pro Person im Doppelzimmer. (red)