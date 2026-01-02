| news | veranstalter » vertrieb
TUI ehrt GewinnerInnen der Trainings-Challenge 2025
Ende November ging die vierte TUI Trainings-Challenge zu Ende. Insgesamt 369 Agents hätten die Möglichkeit genutzt, mithilfe von E-Learnings ihr Wissen rund um das Thema Flug zu vertiefen und sich gleichzeitig Tipps von TUI ExpertInnen des B2B Servicecenters Österreich zu sichern.
Im Fokus der diesjährigen TUI Trainings-Challenge seien spannende Insights von beliebten TUI Airline-Partnern sowie praxisrelevantes Expertenwissen für die tägliche Beratung gestanden. Unter allen Teilnehmenden der TUI Trainings-Challenge seien auch heuer wieder attraktive Preise verlost und im Dezember nach dem Zufallsprinzip folgende neun Gewinnerinnen und Gewinner gezogen worden, so TUI in einer Pressemitteilung.
Die glücklichen PreiseträgerInnen
- Tamara Heiserer (Last Minute Tours Wien)
- Maria Prossinger (Reisen Feichtinger Mondsee)
- Julia Nagy (TUI Das Reisebüro Fürstenfeld)
- Anabelle Jovanovic (Ruefa Wien, Donauzentrum)
- Chiara Grill (Columbus Hollabrunn)
- Hanna Albrecht (TUI Das Reisebüro Ried)
- Valentina Falch (TUI Das Reisebüro Völs)
- Jennifer Zimmer (TUI Das Reisebüro Baden)
- Sebastian Nöbauer (Reisewelt Wels) (red)
