TUI ehrt GewinnerInnen der Trainings-Challenge 2025


Foto: TUI
Maria Prossinger gewann einen der Hauptpreise: Flugtickets von Salzburg nach Marrakesch
Foto: TUI
Tamara Heiserer gewann einen der Hauptpreise: Flugtickets von Wien nach Istanbul

Ende November ging die vierte TUI Trainings-Challenge zu Ende. Insgesamt 369 Agents hätten die Möglichkeit genutzt, mithilfe von E-Learnings ihr Wissen rund um das Thema Flug zu vertiefen und sich gleichzeitig Tipps von TUI ExpertInnen des B2B Servicecenters Österreich zu sichern.

Im Fokus der diesjährigen TUI Trainings-Challenge seien spannende Insights von beliebten TUI Airline-Partnern sowie praxisrelevantes Expertenwissen für die tägliche Beratung gestanden. Unter allen Teilnehmenden der TUI Trainings-Challenge seien auch heuer wieder attraktive Preise verlost und im Dezember nach dem Zufallsprinzip folgende neun Gewinnerinnen und Gewinner gezogen worden, so TUI in einer Pressemitteilung.

Die glücklichen PreiseträgerInnen

  • Tamara Heiserer (Last Minute Tours Wien)
  • Maria Prossinger (Reisen Feichtinger Mondsee)
  • Julia Nagy (TUI Das Reisebüro Fürstenfeld)
  • Anabelle Jovanovic (Ruefa Wien, Donauzentrum)
  • Chiara Grill (Columbus Hollabrunn)
  • Hanna Albrecht (TUI Das Reisebüro Ried)
  • Valentina Falch (TUI Das Reisebüro Völs)
  • Jennifer Zimmer (TUI Das Reisebüro Baden)
  • Sebastian Nöbauer (Reisewelt Wels) (red)

