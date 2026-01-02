TUI ehrt GewinnerInnen der Trainings-Challenge 2025

Im Fokus der diesjährigen TUI Trainings-Challenge seien spannende Insights von beliebten TUI Airline-Partnern sowie praxisrelevantes Expertenwissen für die tägliche Beratung gestanden. Unter allen Teilnehmenden der TUI Trainings-Challenge seien auch heuer wieder attraktive Preise verlost und im Dezember nach dem Zufallsprinzip folgende neun Gewinnerinnen und Gewinner gezogen worden, so TUI in einer Pressemitteilung.

Die glücklichen PreiseträgerInnen