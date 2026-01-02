tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

TUI Magic Life: Neue Kampagne setzt auf Paare und Familien


Familie am Strand vom TUI Magic Life Africana in Tunesien
TUI Magic Life startet mit einer neuen, Marketingkampagne: MIt dem Claim „Wie Urlaub, nur geiler!“ (international “Like holidays, but epic!”) – wolle der Clubanbieter auf eine emotionale Markeninszenierung sowohl die Vielfalt der Erlebniswelten als auch den Community-Gedanken der Marke in den Mittelpunkt rücken.

„Wie Urlaub, nur geiler! bringt auf den Punkt, wofür Cluburlaub bei TUI Magic Life steht: Erlebnisse, die mehr bieten – mehr Spaß, mehr Abenteuer und mehr Unterhaltung“, sagt Nils Sarbok, Leiter des Marketings bei der Clubmarke. Der Anspruch sei es, Gästen nicht nur Urlaub, sondern eine außergewöhnliche Zeit zu ermöglichen und das alles im Preis inkludiert, so Sarbok weiter.

Bewusstsein und Rücksicht

Ausgespielt werde die Kampagne in zwei Flights, die sich jeweils gezielt an die Fokuszielgruppen Paare und Familien richte. Neben digitalen Formaten und Social-Media-Clips würden auch Influencer-Aktivierungen zum Einsatz kommen. Ziel sei es, die Marke im Hinblick auf Awareness und Consideration in den Kernmärkten Deutschland, Österreich und Großbritannien weiter auszubauen und die Communities noch stärker zu aktivieren. Die Erfolgskampagne geht damit bereits in die dritte Runde: „Wie Urlaub, nur geiler! unterstreicht die Einzigartigkeit unserer Clubs perfekt und stärkt zugleich die emotionale Bindung zu unseren Gästen“, so Sarbok.

Nils Sarbok ist seit Oktober 2025 Head of Marketing von TUI MAGIC LIFE und verantwortet die strategische Weiterentwicklung der Marke. Zuvor war er unter anderem in leitender Position im digitalen Marketing bei TUI Deutschland tätig. (red)

  magic life, tui, kampagne, familien, paare, cluburlaub

Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

