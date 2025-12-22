| news | schiff
MSC Magnifica startet frisch renoviert in die Wintersaison
Nach einer umfassenden Modernisierung in Malta läutet die MSC Magnifica ihre Wintersaison im Mittelmeer ein. Gäste erwarten neue Restaurants, Spa- und Fitnessbereiche sowie der MSC Yacht Club.
MSC Cruises hat die Arbeiten an der MSC Magnifica in der Palumbo Malta Shipyard abgeschlossen. Das 2010 in Dienst gestellte Schiff erhielt eines der größten Upgrades der Flotte der letzten zehn Jahre und beginnt nun seine Mittelmeer-Wintersaison. Ab Jänner 2026 startet die MSC Magnifica dann zur MSC World Cruise.
Neue Einrichtungen an Bord
Jetzt neu an Bord sind:
- Butcher’s Cut – Steak-Spezialitätenrestaurant.
- Kaito Sushi Bar – asiatische Küche in stilvollem Ambiente.
- Modernisiertes MSC Aurea Spa – inklusive Panoramasauna, Dampfbad- und Salzkammern.
- Technogym Fitnesscenter – Gym mit Meerblick, Yoga- und Spinning-Studios, Barber Shop und erweitertem Außenbereich.
Ab Sommer 2026 erweitert der MSC Yacht Club das Angebot an Bord. Dazu gehören:
- MSC Yacht Club Suiten – 63 elegante Suiten in fünf Kategorien; von familienfreundlichen Kabinen bis hin zur ultra-luxuriösen Royal Suite
- MSC Yacht Club private Sonnenterasse mit Grill & Bar – exklusiver Rückzugsbereich mit Pool, Whirlpool, Cabanas und Outdoor-Dining mit Grill & Bar.
- MSC Yacht Club Top Sail Lounge – Lichtdurchflutete Lounge mit bodentiefen Fenstern und Panoramablick auf das Meer.
- Exklusives MSC Yacht Club Restaurant – Fine-Dining rund um die Uhr mit kulinarischem Service und Sommelier, der die Speisen mit passenden Weinen abrundet.
Ausblick auf Schwesterschiff & World Cruises
Die MSC Poesia wird im Februar 2026 ein ähnliches Upgrade erhalten und im Mai 2026 in Alaska debütieren. Die MSC Magnifica selbst wird im Sommer 2026 ab Warnemünde zu Nordeuropa-Routen fahren, bevor sie ins Mittelmeer zurückkehrt. Die World Cruises 2027 und 2028 sind bereits buchbar und führen unter anderem durch die Karibik, den Pazifik, Australasien und Asien.
Weitere Informationen unter: www.msccruises.at (red)
