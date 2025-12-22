RateHawk präsentiert Weihnachtsreise-Trends 2025

RateHawk, die B2B-Plattform für die Buchung von Unterkünften, Flügen und Transfers, hat die Weihnachtsreise-Trends für den Zeitraum 22. Dezember 2025 bis 5. Jänner 2026 vorgestellt. Die Daten zeigen, dass Europäer, die über Reisevermittler buchen, sowohl klassische Weihnachtsmärkte als auch weniger bekannte Fernziele nachfragen.

Beliebte Destinationen in Europa

Traditionelle Weihnachtsmärkte und Adventveranstaltungen ziehen weiterhin europäische Reisende an, die eine festliche Atmosphäre suchen - rund 35% der Buchungen erfolgen daher innerhalb Europas. Zu den fünf beliebtesten Reiseländern zählen Frankreich, Spanien, Großbritannien, Italien und Deutschland. Besonders nachgefragt sind Städte wie München, Frankfurt, Straßburg, Salzburg, Colmar und Bordeaux, die festliche Märkte, lokale Küche und Kunsthandwerk bieten.

Fernreiseziele im Fokus

Die fünf gefragtesten Fernziele europäischer Urlauber sind die USA, Thailand, die Vereinigten Arabischen Emirate, Japan und Mexiko. Der durchschnittliche Buchungswert für Unterkünfte liegt bei 1.487 EUR bei einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von vier Übernachtungen.

In den USA verzeichnen Städte wie New York und Orlando zur Weihnachtszeit weiterhin hohe Buchungszahlen, trotz eines leichten Rückgangs der Besucherzahlen im Jahresverlauf. Auch Thailand profitiert von den europäischen Winterferien - zu den nachfragestärksten Zielen zählen Bangkok, Phuket sowie neuen Destinationen wie Takua Pa und Chiang Rai.

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind vor allem für Kurzurlaube in Dubai und Abu Dhabi beliebt. und bieten zahlreiche Möglichkeiten für spannende Erlebnisse - von kulturellen Highlights bis zu Naturerlebnissen. Japan verzeichnet ein Buchungswachstum von 188% im Vergleich zur letzten Weihnachtssaison. Neben Metropolen wie Tokio, Kyoto und Osaka werden ruhigere Orte wie Kanazawa, Hakone und Matsumoto sowie Skiregionen in Hokkaido zunehmend gebucht.

Weihnachtsreiseziele der DACH-Region

Für Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind die fünf beliebtesten Weihnachtsziele:

Vereinigte Staaten von Amerika Thailand Australien Spanien Südafrika

Astrid Kastberg, Geschäftsführerin von RateHawk, kommentiert: „Dieses Jahr sehen wir mehr Reisende, die nach neuen Erlebnissen suchen und sich für weniger überlaufene Städte entscheiden. Unsere Plattform bietet Reisevermittlern Zugang zu über 2,9 Mio. Unterkünften, sodass sie schnell die passenden Angebote finden und kurzfristige Buchungen unterstützen können.“ (red)