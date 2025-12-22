tip

Coral Sommer Rallye 2025: BMW-Übergabe an Gewinner-Reisebüros


Übergabe an die Restplatzbörse Salzburg - Manolis Anagnostakis, Vivien Dirmaier, Ender Karadag und Daniel Kantor
Bei der Coral Sommer Rallye 2025 konnten Reisebüros Umsatz und attraktive Sachpreise verbinden. Jetzt wurden den GewinnerInnen ihre Preise überreicht.

Coral Travel hatte Reisebüros in Österreich und Deutschland zur Sommer Rallye 2025 eingeladen. Ziel war es, die Partner in der herausfordernden Buchungsphase gezielt zu unterstützen und außergewöhnliche Verkaufsleistungen sichtbar zu honorieren. Bewertet wurden Buchungen mit Abreisen bis 31. Dezember 2025. Zu gewinnen gab es neben den Hauptpreisen - vier BMW 116 - weitere hochwertige Sachpreise wie E-Bikes, iPhones, iPads und exklusive Hotelaufenthalte.

Übergabe gemeinsam mit Hotelpartnern

„Mit der Sommer Rallye wollten wir bewusst ein starkes Zeichen setzen“, betonte Doris Oberkanins, Head Sales & Marketing Österreich & CEE bei Coral Travel. „Reisebüros leisten gerade in intensiven Verkaufsphasen Enormes. Dieses Engagement wollten wir nicht nur würdigen, sondern ganz konkret belohnen, mit hochwertigen Preisen, die echte Wertschätzung ausdrücken.“

Zur Gewinnübergabe waren neben den Gewinner-Reisebüros auch die Sponsor-Partner der Aktion vor Ort: Crystal Hotels & Resorts, Nirvana Hotels & Resorts, Mitsis Group sowie Club Blue Waters. Jeder Gewinner enthüllte seinen BMW gemeinsam mit dem jeweiligen Hotelpartner – ein sichtbares Zeichen für gelebte Partnerschaft entlang der touristischen Wertschöpfungskette. 

Die BMW-GewinnerInnen

Den ersten BMW 116 nahmen Daniel Kantor, gemeinsam mit seiner Schwester und Kollegin Vivien Dirmaier von der Restplatzbörse Salzburg, entgegen. Als Hotelpartner war die Mitsis Group, vertreten durch Manolis Anagnostakis, vor Ort. „Mit dem Gewinn hatten wir zunächst überhaupt nicht gerechnet. Umso größer war die Freude, als klar wurde, dass wir tatsächlich gewonnen haben“, sagte Kantor. Zudem hob er die langjährige Zusammenarbeit hervor: „Wir arbeiten seit vielen Jahren eng und vertrauensvoll mit Coral Travel zusammen.
Die drei weiteren BMW gingen an Andre Bruns vom Reisebüro Höhenflug in Osnabrück, Sait Sözeri von TCE Reisen und Olgun Demir vom Sonnenklar Reisebüro in Nürnberg.

Begleitet von persönlichen Gesprächen, gemeinsamen Fotos und dem symbolischen Enthüllen der Fahrzeuge waren die Übergaben der krönende Abschluss der diesjährigen Sommer Rallye und des Jahres 2025. (red) 

  coral, coral travel, gewinn, gewinnübergabe, auto, bmw, sieger, vertrieb, vertriebsaktion, coral sommer rallye

Foto: privat

