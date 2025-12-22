| news | destination » incoming
Tipps für die Weihnachtsferien in Niederösterreich
Niederösterreich bietet in den Weihnachtsferien abwechslungsreiche Ausflugs- und Kurzurlaubsmöglichkeiten – von Skivergnügen bis zu Kultur- und Tiererlebnissen.
Zwei Wochen Ferien bieten Zeit für Erholung, gemeinsame Erlebnisse und kleine Auszeiten vom Alltag. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont: „Für einen schönen Winterurlaub muss man nicht weit reisen – in Niederösterreich gibt es zahlreiche Möglichkeiten für die ganze Familie: Pistenvergnügen, Rodelspaß, Winterwandern, Wellness, Kreativwerkstätten oder Gourmet-Ausflüge.“ Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt: „Viele Ausflugsziele der Niederösterreich-CARD haben das ganze Jahr über geöffnet und lassen sich ideal kombinieren – etwa Skitag mit Wellness, Museumsbesuch mit Alpaka-Wanderung oder winterlicher Städtetrip mit Galadinner.“
Tipps für alle Regionen
Mostviertel: Wandern, Skifahren, Langlaufen oder Rodeln – das Mostviertel bietet vielfältige Aktivitäten. Besonders für die Weihnachtsferien gibt es attraktive Kurzurlaub-Angebote an Ötscher, Hochkar, Annaberg und Mitterbach, inklusive Übernachtungen und Skipass. Tierparkbesuche, Solebad oder das Museum Niederösterreich mit interaktiven Ausstellungen bieten „wetterfeste“ Alternativen.
Waldviertel: Drei kleine Skigebiete – Arralifte Harmanschlag, Skidorf Kirchbach und Skiarena am Jauerling – sind ideal für Familien. Abseits der Piste laden Schneeschuhwanderungen, Eislaufen, Rodeln oder Wanderungen mit Alpakas und Huskys durch winterliche Dörfer zum Erleben ein.
Weinviertel: Stille Wege, alte Kellergassen und malerische Weinhänge schaffen Ruhe und Entspannung. Highlights sind die Therme Laa, der Wildpark Ernstbrunn und das Wolf Science Center.
Donau Niederösterreich: Kulturerlebnisse, kulinarische Höhepunkte und Winterlandschaften lassen sich entlang der Donau kombinieren. Schloss Hof, Karikaturmuseum Krems, Kunstmeile Wachau und Silvesterläufe bieten abwechslungsreiche Programme für Familien und Kulturinteressierte.
Wienerwald: Winterwanderungen, Aussichtswarten, Lichtinstallationen im „Illumina-Lichtergarten“ und das NÖ Krippenmuseum stimmen auf die Feiertage ein. Kinder können sich im Puppentheater Mödling auf Weihnachten freuen.
Wiener Alpen: Skiweltcup am Semmering, Skiland St. Corona und Flutlichtanlagen garantieren Pistenspaß. Das Museum St. Peter an der Sperr bietet spannende Einblicke in Geschichte und Kinderrechte.
Winterliche Städte entdecken
Niederösterreichs kleine Städte entfalten im Winter ihren Festtagsglanz. Von St. Pölten über Wiener Neustadt, Krems und Baden bis zu Retz, Waidhofen a.d. Ybbs und Zwettl können BesucherInnen Kultur, Architektur und Kulinarik genießen. Wer einen entspannten Tag zuhause verbringen möchte, kann den Podcast „Kultur4kids“ hören und so virtuelle Einblicke in die Region gewinnen.
Weitere Informationen und Tipps gibt es unter: www.niederoesterreich.at (red)
