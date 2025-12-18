TUI Care Foundation: Nachhaltige Projekte hautnah erleben

Die TUI Care Foundation lädt Reisende ein, ihre Projekte interaktiv und persönlich zu erkunden. Mit einer Auswahl sorgfältig kuratierter Erlebnisse erhalten BesucherInnen Einblicke in die Arbeit der Stiftung – vom Schutz mariner Ökosysteme über nachhaltige Lebensmittelproduktion bis hin zur Kreislaufwirtschaft und kulturellen Förderung.

„Die Erlebnisse verkörpern die Mission der TUI Care Foundation, Urlauberinnen und Urlauber mit sinnvollen, gemeinnützigen Projekten zu verbinden", sagt Alexander Panczuk, Geschäftsführer der Stiftung. „Jedes Erlebnis wird in enger Zusammenarbeit mit lokalen Partnern umgesetzt. So können BesucherInnen lernen, Kontakte knüpfen und aktiv einen Beitrag leisten.“

Erlebnisse weltweit: Von Korallenriffen bis zum Kulturprogramm

Auf Bali erleben Gäste im Rahmen des TUI Sea the Change Programms, wie beschädigte Korallenriffe in Padangbai wiederhergestellt werden. In der Dominikanischen Republik zeigen MeeresbiologInnen die Bedeutung gesunder Riffe für Küstengemeinden. Auf den Kapverden vermitteln Besuche auf der Farm Milot Hydroponics Einblicke in nachhaltige Lebensmittelproduktion unter schwierigen Umweltbedingungen.

In Sansibar können Reisende bei Destination Zero Waste und im Upcycling-Zentrum Chako erfahren, wie Altglas zu handwerklichen Produkten verarbeitet wird, während in Kambodscha das TUI Colourful Cultures Programm den Besuch des Phare Zirkus ermöglicht. Junge KünstlerInnen aus benachteiligten Verhältnissen erhalten hier eine Ausbildung in darstellenden Künsten. Auf Lanzarote zeigt das TUI Field to Fork Programm, wie nachhaltiger Tourismus empfindliche Ökosysteme schützt und lokale Kultur fördert.

Neu im Angebot sind geführte Stadtrundgänge in London, die BesucherInnen die Stadt durch die Perspektive von Frauen mit syrischen Wurzeln näherbringen. Die Tour wird von der Reiseleiterin Nadia geleitet und vermittelt kulturelles Erbe, Migrationserfahrungen und unterstützt Frauen bei der Karriere im Tourismussektor. Alle Erlebnisse sind auf der Plattform TUI Musement buchbar.

Weitere Informationen unter: tuicarefoundation.com/de/erlebnisse (red)