Buchungsstart für MSC World Cruise 2028
Die 115-Nächte-Reise um die Welt mit über 40 Reisezielen in 29 Ländern, inklusive exklusiver Übernachtungen an ausgewählten Destinationen, ist ab sofort buchbar.
MSC Cruises hat die Buchungen für die World Cruise 2028 eröffnet. Die 115-nächtige Kreuzfahrt beginnt im Jänner 2028 und führt vom Mittelmeer über die Karibik, den Südpazifik, Australasien, Asien und den Nahen Osten zurück nach Europa. Auf dem Reiseverlauf stehen mehr als 40 Destinationen in 29 Ländern. Angefahren werden unter anderem Sydney, Dubai und das Ocean Cay MSC Marine Reserve sowie weniger frequentierte Ziele wie Grand Turk Island (Turks & Caicos), Nuku’alofa (Tonga) und Arica (Chile).
Route mit längeren Hafenaufenthalten: Geplant sind sieben Übernachtungen in ausgewählten Häfen, darunter Lima, Papeete, Sydney und Hanoi. Ergänzt wird die Route durch weitere Stopps in Callao (Peru), Chan May (Vietnam), Sihanoukville (Kambodscha) und Hanga Roa auf der Osterinsel. Teil der Reise ist zudem die Passage durch den Panamakanal.
Schiff, Leistungen & Einschiffung
Die World Cruise 2028 wird an Bord der renovierten MSC Magnifica durchgeführt. Das Schiff verfügt unter anderem über den MSC Yacht Club mit Suiten, privater Lounge, Restaurant, Pooldeck sowie Butlerservice und Concierge. Darüber hinaus stehen mehrere Restaurants und Bars, ein Theater, ein Kasino, Panorama-Lounges, ein Spa-Bereich sowie Sport- und Fitnesseinrichtungen zur Verfügung.
Die Einschiffung ist am 4. Jänner 2028 in Civitavecchia, am 5. Jänner in Genua, am 6. Jänner in Marseille und am 7. Jänner in Barcelona möglich. Im Reisepreis enthalten sind 15 Landausflüge, ein Dine-&-Drink-Getränkepaket sowie ein Rabatt von 30% auf den Wäscheservice. Mitglieder des MSC Voyager Club erhalten zusätzliche Preisvorteile sowie dreifache Punkte für die Buchung der World Cruise. Weiterführende Informationen sind auf der Website von MSC Cruises abrufbar. (red)
19 Dezember 2025
