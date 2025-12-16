tip

TUI Infodinner stellt Kroatien in den Mittelpunkt


TUI Infodinner in Klagenfurt am Wörthersee
Das TUI Infodinner in Klagenfurt bot Reisebüro-Profis aus Kärnten die Gelegenheit, aktuelle Entwicklungen und Angebote für Kroatien aus erster Hand zu erhalten.

Am 4. Dezember 2025 lud TUI gemeinsam mit dem Kroatischen Fremdenverkehrsamt zu einem Infodinner ins Restaurant 151er nach Klagenfurt am Wörthersee. Rund 25 Agents aus Kärnten und der umliegenden Region nahmen an dem Branchenevent teil. Ziel der Veranstaltung war es, über Trends und Neuigkeiten für die kommende Saison zu informieren.

Vortragender des Abends war Branimir Toncinic, Direktor der Kroatischen Zentrale für Tourismus in Wien. Er präsentierte aktuelle Entwicklungen im kroatischen Tourismus und gab einen Überblick über neue Produkte und Angebote.

Aktuelle Trend & praxisnahe Verkaufsimpulse

Im Fokus des Abends stand die Destination Kroatien mit ihrem breiten touristischen Angebot. Die teilnehmenden Reisebüro-Profis erhielten Einblicke in Markttrends sowie konkrete Informationen für die Beratung ihrer KundInnen. Ergänzend dazu wurden praxisnahe Verkaufstipps vermittelt. Neben dem inhaltlichen Teil bot das Infodinner Raum für persönlichen Austausch. In informeller Atmosphäre konnten die AgentsInnen Kontakte pflegen und Erfahrungen aus der täglichen Beratungspraxis teilen. (red) 

  adabei, tui, infoabend, infoevent, destinationsschulung, agents, reisebüro, kroatien, kroatische zentrale für tourismus, branimir toncinic, klagenfurt

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

