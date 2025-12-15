| news | veranstalter
schauinsland-reisen überschreitet Zwei-Millionen-Gäste-Marke
Der deutsche Reiseveranstalter verzeichnet erstmals über 2 Mio. KundInnen im Geschäftsjahr 2024/25 und stärkt seine Marktposition durch gezielte Investitionen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr entschieden sich 2,05 Mio. Gäste für eine Reise mit schauinsland-reisen. Der Konzernumsatz stieg um 11,5 % auf 2,9 Mrd. EUR. Besonders stark entwickelten sich die internationalen Zielgebiete: Bulgarien, Türkei und Vereinigte Arabische Emirate verzeichneten jeweils rund 30 % Wachstum, Thailand legte um etwa 65 % zu und die Malediven um rund 40 %.
Strategische Erweiterung durch Explorer
Die Integration des Bausteinveranstalters Explorer erweitert das Portfolio und ermöglicht die Kombination aus Pauschal- und Bausteinreisen. Viele unternehmenseigene Hotels sind inzwischen auch über Explorer buchbar, was den stationären und digitalen Vertrieb stärkt. „Explorer erweitert unser Angebot sinnvoll und erhöht unsere Reichweite“, erklärt Gerald Kassner, CEO von schauinsland-reisen. „Die Verzahnung unserer Produktwelten schafft Synergien und stärkt unsere Marktposition nachhaltig.“
Investitionen & Partnerschaften
Gezielte Investitionen in eigene Hotels mit Alleinstellungsmerkmalen ermöglichen exklusive Produkte, gleichzeitig bleibt bezahlbarer Urlaub ein zentrales Leistungsversprechen. Das erweiterte 3- bis 4-Sterne-Angebot bietet attraktive Preis-Leistungs-Optionen.
Auch der stationäre Vertrieb verzeichnet Zuwächse. Gerald Kassner betont: „Verlässlichkeit, Erreichbarkeit und schnelle Entscheidungen sind wesentliche Wettbewerbsvorteile. Unsere Partner wissen, dass sie auf uns zählen können.“
Ausblick: Für das neue Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen mit rund 5 % Wachstum. Investitionen in digitale Prozesse, effiziente Strukturen und Qualitätsstandards sollen ein hochwertiges, zukunftsfähiges Reiseerlebnis sichern. (red)
