tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

alltours Webinar informiert über Sommer 2026


"Wissen am Counter" - Foto: ImageFlow / shutterstock.com
Die neue Online-Schulung bietet Agents einen kompakten Überblick über Neuigkeiten, Highlights und Hotelempfehlungen für die Sommersaison 2026.

Mit dem Webinar „Sommer 2026 – Neuigkeiten und Highlights“ vermittelt alltours seinen PartnerInnen alle wichtigen Informationen zum kommenden Sommerprogramm. TeilnehmerInnen erfahren Details zu neuen Angeboten, besonderen Highlights sowie aktuellen Hotelempfehlungen und erhalten praktische Tipps für erfolgreiche Beratungs- und Verkaufsgespräche.

Für die Online-Schulung stehen mehrere Termine im Dezember und Jänner zur Verfügung. Die Anmeldung zum Webinar ist ab sofort HIER über diesen Link möglich.

Termine im Überblick:

  • 16. Dezember, 08:30–09:30 Uhr
  • 18. Dezember, 09:00–10:00 Uhr
  • 22. Dezember, 10:00–11:00 Uhr
  • 23. Dezember, 11:00–12:00 Uhr 
  • 30. Dezember, 09:00–10:00 Uhr
  • 6. Jänner, 10:00–11:00 Uhr
  • 8. Jänner, 08:30–09:30 Uhr
  • 13. Jänner, 11:00–12:00 Uhr
  • 14. Jänner, 09:00–10:00 Uhr
  • 15. Jänner, 09:30–10:30 Uhr
  • 20. Jänner, 08:30–09:30 Uhr
  • 22. Jänner, 09:00–10:00 Uhr

(red)

  alltours, einladung, agents, termin, schulung, webinar, online-schulung, kalender, reisebüro, sommer 2026

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
16 Dezember 2025

16:16
Robinson Alpenrose Zürs startet Jubiläumssaison
15:48
Dertour: Neue Korsikaflüge ab Wien im Sommer 2026
14:23
Travelport kündigt CEO-Wechsel für April 2026 an
12:38
MSC Cruises: Buchungsstart für MSC World Atlantic 2027
11:10
Kneissl Touristik: ReiseleiterInnen-Treffen im Schloss Puchberg
10:52
Flughafen Wien verzeichnet passagierstärksten November
10:32
TUI Infodinner stellt Kroatien in den Mittelpunkt
10:24
Bentour Reisen verlängert Quick-Transfer bis Ende März

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.