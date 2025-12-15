| news | reisebuero » veranstalter
alltours Webinar informiert über Sommer 2026
Die neue Online-Schulung bietet Agents einen kompakten Überblick über Neuigkeiten, Highlights und Hotelempfehlungen für die Sommersaison 2026.
Mit dem Webinar „Sommer 2026 – Neuigkeiten und Highlights“ vermittelt alltours seinen PartnerInnen alle wichtigen Informationen zum kommenden Sommerprogramm. TeilnehmerInnen erfahren Details zu neuen Angeboten, besonderen Highlights sowie aktuellen Hotelempfehlungen und erhalten praktische Tipps für erfolgreiche Beratungs- und Verkaufsgespräche.
Für die Online-Schulung stehen mehrere Termine im Dezember und Jänner zur Verfügung. Die Anmeldung zum Webinar ist ab sofort HIER über diesen Link möglich.
Termine im Überblick:
- 16. Dezember, 08:30–09:30 Uhr
- 18. Dezember, 09:00–10:00 Uhr
- 22. Dezember, 10:00–11:00 Uhr
- 23. Dezember, 11:00–12:00 Uhr
- 30. Dezember, 09:00–10:00 Uhr
- 6. Jänner, 10:00–11:00 Uhr
- 8. Jänner, 08:30–09:30 Uhr
- 13. Jänner, 11:00–12:00 Uhr
- 14. Jänner, 09:00–10:00 Uhr
- 15. Jänner, 09:30–10:30 Uhr
- 20. Jänner, 08:30–09:30 Uhr
- 22. Jänner, 09:00–10:00 Uhr
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
16 Dezember 2025
