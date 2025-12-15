alltours Webinar informiert über Sommer 2026

Mit dem Webinar „Sommer 2026 – Neuigkeiten und Highlights“ vermittelt alltours seinen PartnerInnen alle wichtigen Informationen zum kommenden Sommerprogramm. TeilnehmerInnen erfahren Details zu neuen Angeboten, besonderen Highlights sowie aktuellen Hotelempfehlungen und erhalten praktische Tipps für erfolgreiche Beratungs- und Verkaufsgespräche.

Für die Online-Schulung stehen mehrere Termine im Dezember und Jänner zur Verfügung. Die Anmeldung zum Webinar ist ab sofort HIER über diesen Link möglich.

Termine im Überblick:

16. Dezember, 08:30–09:30 Uhr

18. Dezember, 09:00–10:00 Uhr

22. Dezember, 10:00–11:00 Uhr

23. Dezember, 11:00–12:00 Uhr

30. Dezember, 09:00–10:00 Uhr

6. Jänner, 10:00–11:00 Uhr

8. Jänner, 08:30–09:30 Uhr

13. Jänner, 11:00–12:00 Uhr

14. Jänner, 09:00–10:00 Uhr

15. Jänner, 09:30–10:30 Uhr

20. Jänner, 08:30–09:30 Uhr

22. Jänner, 09:00–10:00 Uhr

(red)