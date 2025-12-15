| news | schiff
MSC Cruises stellt Reisetrends für 2026 vor
‚Kidfluencer‘ und ‚Quietcation‘ – hinter diesen Begriffen stehen zwei der sechs Reisetrends, die MSC Cruises für 2026 sieht.
MSC Cruises hat sechs zentrale Reisetrends für 2026 identifiziert, die Buchungen und Routenwahl der Gäste beeinflussen. Besonders im Fokus stehen demnach: Sportevents, Kurzreisen, Familienurlaub, Naturerlebnisse, Reisen in der Nebensaison und individualisierte Luxusangebote.
Fan-Reisen und Sportevents
2026 erwarten MSC Cruises zufolge Millionen von Sportfans weltweit internationale Großereignisse. Viele kombinieren ihren Aufenthalt mit einer Kreuzfahrt, insbesondere an Abfahrtshäfen der Reederei. Beispiele sind 7-Nächte-Alaska-Kreuzfahrten ab/bis Seattle auf der MSC Poesia oder 7-Nächte-Karibikreisen ab/bis Miami auf der MSC World America.
Darüber hinaus ist MSC Cruises Titelsponsor von drei Rennen der Formula-1®-Weltmeisterschaft 2026: in Barcelona, Texas und São Paulo. Fans können so Sportveranstaltungen mit Kreuzfahrterlebnissen kombinieren, etwa den Grand Prix in Austin nach einer Karibikreise ab Galveston.
Kurzreisen und „Me-kends“
Des weiteren prognostiziert die Reederei: der Trend zu bewussten Kurztrips hält an. MSC Cruises bietet dafür 3- und 4-Nächte-Kreuzfahrten ab leicht erreichbaren Häfen an. Beispiele sind Mittelmeerreisen ab Genua mit der MSC Magnifica oder Nordsee-Routen ab Southampton auf der MSC Virtuosa. Diese Kurzreisen ermöglichen spontane Auszeiten ohne lange Urlaubsplanung.
Familienreisen - "Kidfluencer"
Ein weiterer Trend für 2026 ist der zunehmende Einfluss von Kindern auf die Familienurlaubsplanung. Mehr als 80% der Eltern geben an, dass ihre Kinder bei der Wahl und Planung des Urlaubs mitbestimmen. MSC Cruises bietet ein umfangreiches Familienprogramm: Kids Clubs bis 17 Jahre, Sportplex, MSC Formula Rennsimulator, Aquaparks, LEGO®-Kooperationen sowie Spiele-Shows und Theateraufführungen.
Ruhe, Natur und „Quietcation“
2026 stehen für Viele auch besonders erholsame Aufenthalte im Fokus. 43% der Reisenden wollen Natur intensiver erleben und sich bewusst entspannen. MSC Cruises startet erstmals eine Alaska-Saison mit der MSC Poesia von Seattle nach Ketchikan, Juneau und Victoria. Angebote reichen von Gletscherwanderungen bis zu Walbeobachtungen und Fjordfahrten.
Reisen in der Nebensaison
Darüber hinaus lässt sich feststellen - Nebensaisonreisen gewinnen an Beliebtheit. MSC Cruises bietet Routen ab Südkaribik, Griechenland, östlichem Mittelmeer und Türkei zu günstigeren Preisen, mit weniger Andrang und angenehmem Klima. Beispiele: MSC Lirica ab Venedig-Marghera oder MSC Divina ab Civitavecchia.
All-inclusive- und Luxusangebote
Individualisierte All-inclusive-Angebote bleiben gefragt. Der MSC Yacht Club bietet Priority Check-in, 24-Stunden-Butler-Service, personalisierte Minibar, Premium-Getränkepaket, unbegrenztes WLAN und Zugang zum MSC Aurea Spa. 2027 wird der Club erstmals auf einer World Cruise angeboten. (red)
