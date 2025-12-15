MSC Cruises stellt Reisetrends für 2026 vor

MSC Cruises hat sechs zentrale Reisetrends für 2026 identifiziert, die Buchungen und Routenwahl der Gäste beeinflussen. Besonders im Fokus stehen demnach: Sportevents, Kurzreisen, Familienurlaub, Naturerlebnisse, Reisen in der Nebensaison und individualisierte Luxusangebote.

Fan-Reisen und Sportevents

2026 erwarten MSC Cruises zufolge Millionen von Sportfans weltweit internationale Großereignisse. Viele kombinieren ihren Aufenthalt mit einer Kreuzfahrt, insbesondere an Abfahrtshäfen der Reederei. Beispiele sind 7-Nächte-Alaska-Kreuzfahrten ab/bis Seattle auf der MSC Poesia oder 7-Nächte-Karibikreisen ab/bis Miami auf der MSC World America.

Darüber hinaus ist MSC Cruises Titelsponsor von drei Rennen der Formula-1®-Weltmeisterschaft 2026: in Barcelona, Texas und São Paulo. Fans können so Sportveranstaltungen mit Kreuzfahrterlebnissen kombinieren, etwa den Grand Prix in Austin nach einer Karibikreise ab Galveston.

Kurzreisen und „Me-kends“

Des weiteren prognostiziert die Reederei: der Trend zu bewussten Kurztrips hält an. MSC Cruises bietet dafür 3- und 4-Nächte-Kreuzfahrten ab leicht erreichbaren Häfen an. Beispiele sind Mittelmeerreisen ab Genua mit der MSC Magnifica oder Nordsee-Routen ab Southampton auf der MSC Virtuosa. Diese Kurzreisen ermöglichen spontane Auszeiten ohne lange Urlaubsplanung.

Familienreisen - "Kidfluencer"

Ein weiterer Trend für 2026 ist der zunehmende Einfluss von Kindern auf die Familienurlaubsplanung. Mehr als 80% der Eltern geben an, dass ihre Kinder bei der Wahl und Planung des Urlaubs mitbestimmen. MSC Cruises bietet ein umfangreiches Familienprogramm: Kids Clubs bis 17 Jahre, Sportplex, MSC Formula Rennsimulator, Aquaparks, LEGO®-Kooperationen sowie Spiele-Shows und Theateraufführungen.

Ruhe, Natur und „Quietcation“

2026 stehen für Viele auch besonders erholsame Aufenthalte im Fokus. 43% der Reisenden wollen Natur intensiver erleben und sich bewusst entspannen. MSC Cruises startet erstmals eine Alaska-Saison mit der MSC Poesia von Seattle nach Ketchikan, Juneau und Victoria. Angebote reichen von Gletscherwanderungen bis zu Walbeobachtungen und Fjordfahrten.

Reisen in der Nebensaison

Darüber hinaus lässt sich feststellen - Nebensaisonreisen gewinnen an Beliebtheit. MSC Cruises bietet Routen ab Südkaribik, Griechenland, östlichem Mittelmeer und Türkei zu günstigeren Preisen, mit weniger Andrang und angenehmem Klima. Beispiele: MSC Lirica ab Venedig-Marghera oder MSC Divina ab Civitavecchia.

All-inclusive- und Luxusangebote

Individualisierte All-inclusive-Angebote bleiben gefragt. Der MSC Yacht Club bietet Priority Check-in, 24-Stunden-Butler-Service, personalisierte Minibar, Premium-Getränkepaket, unbegrenztes WLAN und Zugang zum MSC Aurea Spa. 2027 wird der Club erstmals auf einer World Cruise angeboten. (red)